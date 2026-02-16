Otestovali jsme Vitesy Shelfy: chytrá čistička do lednice v nové verzi (gadget týdne)

- Otestovali jsme novou verzi Vitesy Shelfy –chytré čističky vzduchu a osvěžovače potravin do lednice
- Ta se odlišuje tmavě šedou barvou, optimalizovaným nabíjením a údajně i vyšší účinností
- Sehnat ji můžete za mnohem nižší cenu než původní verzi, i s dopravou vyjde na 2 200 korun
Kuchyňské vybavení a spotřebiče v našem seriálu Gadget týdne moc často neprobíráme. Když jde ale o chytré zařízení, které si dává za cíl zvýšit kvalitu života a pozvednout vaše zdraví, rádi uděláme výjimku. Jedním takovým zařízením, které jsme objevili už před dvěma lety na veletrhu IFA v Berlíně, je Shelfy – speciální chytrý strážce klimatu ve vaší ledničce. Na konci 2025 pak dorazila na trh i vylepšená verze.
Shelfy do každé ledničky
Výrobce o Shelfy hovoří jako o „čističce chladniček, která redukuje bakterie a pachy, rozkládá škodliviny zodpovědné za rychlé zrání ovoce a zeleniny, a tím zdvojnásobuje jejich trvanlivost“.
Za Shelfy stojí italská společnost Vitesy, která se specializuje na vývoj netradičních čističek vzduchu. Kromě základního modelu jménem Eteria představili Italové také čističku vzduchu Natede a Natede Smart, která funguje zároveň i jako květináč pro vaše domácí rostliny. Nejnovější přírůstkem do portfolia je právě ledničková čistička ovzduší Shelfy ve své vylepšené verzi.
Shelfy na první pohled zaujme svým minimalistickým designem, kdy vypadá trochu jako krabička pro ukládání potravin a není o moc větší než půllitrové balení mléka. Rozměry 6,7 × 11,4 × 16,7 centimetru a hmotnost 560 gramů znamenají, že v lednici mu musíte vyčlenit prostor. Vylepšená verze má tmavě šedý design.
Nepřehlédněte
Gadget týdne: Shelfy je chytrá krabička do vaší lednice, která vám může ušetřit spoustu peněz
Uvnitř čistička ukrývá baterii s kapacitou 10 400 mAh, filtr ze speciálního materiálu pro fotokatalytický efekt (oplachuje se měsíčně, nemění se) a podporuje připojení k Wi-Fi a Bluetooth. Výrobce uvádí, že v provozu vydrží až 3 týdny, což přesně odpovídá našemu testování.
Co vlastně Shelfy dělá?
Podobně jako ostatní produkty od Vitesy i Shelfy využívá ekologickou technologii čištění vzduchu, která je šetrná k životnímu prostředí. Díky přírodním procesům dokáže odstraňovat škodlivé látky, včetně těkavých organických sloučenin (VOC), a neutralizovat zápachy, čímž udržuje vaši lednici svěží a hygienicky čistou.
Shelfy pracuje s procesem zvaným fotokatalýza. Při něm dochází k urychlení chemické reakce pomocí světla a katalyzátoru, obvykle oxidu titaničitého (TiO₂). Vytváří se tím reaktivní částice, jako jsou hydroxylové radikály. Tyto radikály pak rozkládají organické a anorganické nečistoty, bakterie nebo znečišťující látky, což má využití například při čištění vzduchu, vody a podobně.
Co je to fotokatalický efekt?
Jedná se o proces, při kterém látka označovaná jako fotokatalyzátor urychluje chemické reakce pod vlivem světla. Nejznámějším fotokatalyzátorem je oxid titaničitý. Když je vystaven světlu, vytváří reaktivní kyslíkové sloučeniny, které dokáží rozkládat organické znečišťující látky, bakterie a viry, což z něj činí účinný nástroj v aplikacích jako samočistící povrchy, čističe vzduchu a vody nebo ekologické nátěry. Tento efekt přináší výhody zejména v oblasti ochrany životního prostředí a zdravotnictví. A nově také přímo ve vaší lednici.
Výsledkem toho je, že Shelfy v lednici ničí 99 % bakterií, až 80 % nežádoucích pachů a díky zmíněnému rozkladu nečistot a bakterií také prodlužuje životnost jídla, především pak ovoce a zeleniny. Na svém webu Vitesy názorně ukazuje, jak rychle degradují s a bez použití Shelfy například jahody, meruňky nebo cukety. Slibuje, že u vybraných druhů zeleniny a ovoce prodlouží životnost v lednici o 1–2 týdny. Pokud by vás účinnost Shelfy zajímala více, můžete se podívat na certifikovanou studii s porovnáním potravin bez a s použitím Shelfy.
Nová vylepšená verze Shelfy
Vylepšená verze (poznáte ji podle tmavě šedého designu) přináší modré LED místo bílých, což efektivněji aktivuje fotokatalýzu pro lepší čištění vzduchu – snižuje etylen, 99 % bakterií a 80 % pachů, což potvrzují i italské univerzity. Firmware update zlepšil management baterie – nabíjení trvá kratší dobu, stále však kolem 7 hodin přes USB-C. Aplikace nyní nabízí AI asistenta, notifikace a knihovnu tipů na skladování potravin.
„Zároveň pracujeme na plném využití nového hardwaru baterie a zavádění dalších optimalizací. Již provedená vylepšení však zajišťují větší stabilitu a přesnější nabíjecí cyklus ve srovnání s minulostí,“ uvádí k provedeným vylepšením přímo italská firma Vitesy.
Cena a dostupnost
Vylepšenou verzi najdete na webu výrobce jednoduše pod označením Shelfy, až tam si všimnete přidaného štítku „Upgraded“. Na oficiálních stránkách pak novou Shelfy pořídíte za 2 200 korun včetně daně a dopravy, ta je více méně všude po Evropě zdarma. Mnoho tuzemských obchodů Shelfy neprodává, takže nákup na webu výrobce můžeme určitě doporučit jako hlavní možnost.
