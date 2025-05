Apple potřebuje „další velkou věc“. Jinak může do 10 let upadnout v zapomnění

Apple má oprávněnou obavu z rychlého technologického pokroku

Podle Eddyho Cuea může přijít podobný „sešup“ jako v případě Nokie či Blackberry

O to víc cupertinský obr vyhlíží rok 2027, na který plánuje velké revoluční novinky nejen pro iPhone

Apple má v současnosti zdánlivě neotřesitelnou pozici. Je největší americkou firmou a nejhodnotnější společností světa. Vyrábí kvalitní produkty, které milují miliony lidí po celém světě, dost peněz vydělává i ze softwaru a předplatného. Přesto nikde není napsáno, že stejnou roli si udrží za 40, 20 nebo třeba i 10 let. A bojí se toho i vrcholní představitelé firmy s logem nakousnutého jablka.

Zlenivěl Apple?

Velcí výrobci jako Samsung či Apple už nějakou dobu razí filozofii „líných upgradů“. Nové generace zaběhnutých produktových řad přináší každý rok, protože poptávka po nich stále je. Každý rok tu máme nové iPhony, Apple Watch, nějaké ty iPady nebo MacBooky s aktualizovaným čipsetem.

Panuje ale očekávaná obava z toho, že tento systém může zkolabovat. Jak upozorňuje insider Mark Gurman s odkazem na nezávislé reporty, iPhony i Apple Watch zaznamenaly v posledních 2 letech citelný propad výdělků. Apple i kvůli tomu hrne významnou část svých investic do softwaru a předplatného. Má vlastní streamovací službu Apple TV+, hudební předplatné Apple Music a i další placené služby, například Fitness+, které však v Česku není k dispozici.

Cue: iPhone za 10 let možná nebude potřeba

Uvnitř Applu však riziko „ztráty kytičky“ vzbuzuje patřičné vlny. Eddy Cue, viceprezident Applu pro služby, to shrnul celkem jasně: „Nejúspěšnější firmy, které jsme znali, dnes buď neexistují, nebo jsou podstatně menší a mnohem méně vlivné. Toho se obávám u společnosti Apple. Jsme velmi úspěšní – to ale neznamená, že tu budeme i za 10 nebo 20 let.“ Stačí se podívat, jak rychle vyšuměli vládci trhu, kterým byla například Nokia nebo HTC.

Naráží přitom na fakt, že svižné tempo technologických inovací přináší zbrusu nové příležitosti pro malé firmy a výrobce, kteří tak mohou velmi flexibilně reagovat na poptávku. „Lidé budou potřebovat zubní pastu i za 20 let, za 40 let. Za 10 let ale možná nebudete potřebovat iPhone, jakkoli to zní šíleně,“ dodal Cue, který pracuje pro společnost Apple od roku 1989.

Na výročí iPhonu má Apple velké plány

Apple proto mermomocí potřebuje „další velkou věc“, nový produkt. Významným pokusem byl a stále je headset Vision Pro. Ten si však nenašel cestu k masám, a jak probublává přímo z Applu, firma jej vnímá částečně jako odrazový můstek ke kompaktnějším a víc uživatelsky orientovaným chytrým brýlím. Kromě toho se ale chystá i něco dalšího. Jak opakovaně informuje Mark Gurman, Apple vyhlíží směrem k roku 2027, kdy oslaví 20. narozeniny zcela přelomový iPhone. Co konkrétně tedy Apple připravuje?

První skládací iPhone – Spekulace jedou naplno od roku 2019, kdy vstoupil do segmentu skládacích smartphonů velký rival Applu Samsung. Skládací iPhone by měl být unikátní nejen designem, ale také snahou zcela eliminovat jakýkoliv ohyb flexibilního displeje. Pro Apple je tento prvek naprosto klíčový; nejspíš právě proto se skládačkou zatím nepřišel.

– Spekulace jedou naplno od roku 2019, kdy vstoupil do segmentu skládacích smartphonů velký rival Applu Samsung. Skládací iPhone by měl být unikátní nejen designem, ale také snahou zcela eliminovat jakýkoliv ohyb flexibilního displeje. Pro Apple je tento prvek naprosto klíčový; nejspíš právě proto se skládačkou zatím nepřišel. Narozeninová generace iPhonu – Velmi přelomový by měl být i „klasický“ iPhone pro rok 2027. Prý nabídne displej bez výřezu a celoskleněné zpracování zad. Apple má jasný cíl: odstartovat minirevoluci jako v případě iPhonu X.

– Velmi přelomový by měl být i „klasický“ iPhone pro rok 2027. Prý nabídne displej bez výřezu a celoskleněné zpracování zad. Apple má jasný cíl: odstartovat minirevoluci jako v případě iPhonu X. Sluchátka a hodinky s umělou inteligencí – Pro rok 2027 Apple připravuje také významný upgrade sluchátek AirPods Pro a hodinek Apple Watch. Sluchátka mají dostat nové senzory pro měření fitness funkcí, hodinky zase kameru pro maximální využitelnost Visual Intelligence.

– Pro rok 2027 Apple připravuje také významný upgrade sluchátek AirPods Pro a hodinek Apple Watch. Sluchátka mají dostat nové senzory pro měření fitness funkcí, hodinky zase kameru pro maximální využitelnost Visual Intelligence. Apple Intelligence – Nejpozději do roku 2027 chce Apple zkompletovat sadu funkcí umělé inteligence, včetně „Siri na úrovni ChatGPT“. Gurman informuje o tom, že Apple nakoupil nové čipy pro své AI servery, tuto investici tedy bude chtít „přivést zpátky“.

– Nejpozději do roku 2027 chce Apple zkompletovat sadu funkcí umělé inteligence, včetně „Siri na úrovni ChatGPT“. Gurman informuje o tom, že Apple nakoupil nové čipy pro své AI servery, tuto investici tedy bude chtít „přivést zpátky“. Roboti – O robotech od Applu jsme informovali opakovaně. V plánu jsou stále dva produkty: nástěnný HomePad, tedy displej pro ovládání chytré domácnosti, a autonomní pohyblivý robot vhodný na stůl nebo kuchyňskou linku, který bude mít vlastní mechanické rameno a bude nabízet stejné funkce jako HomePad, tedy ovládání domácnosti, přehrávání hudby a filmů nebo videohovory.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.