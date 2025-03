iPhone už nebude potřeba? Apple plánuje výrazně vylepšit chytré hodinky

Hodinky Apple Watch prý kolem roku 2027 projdou zásadní změnou

Nabídnout mají vlastní kamerku s přístupem k chytrým funkcím Visual Intelligence

Apple je možná na prahu nové revoluce. Podle informací insidera agentury Bloomberg uvnitř společnosti probíhá diskuze o tom, kam posunout hodinky Apple Watch coby samostatný produkt, možná čím dál víc jej odloučit od iPhonu. Ne letos, ne příští rok, ale v relativně blízkém horizontu by tak mohly dorazit nové Apple Watch s vlastní kamerou, ale třeba i funkcemi Apple Intelligence.

Změny u Apple Watch

Apple Watch, jako takřka všechny chytré hodinky, započaly svou cestu coby ústřední příslušenství k chytrému telefonu. V roce 2017 přišel zlom, protože 4. generace označovaná jako Apple Watch Series 3 přinesla technologii eSIM a schopnost připojení hodinek do mobilní sítě. Od té doby nabízí všechny modely příplatkovou verzi s LTE modemem, modely Ultra mají tuto technologii k dispozici bez příplatku.

Od Series 3 tak můžete hodinky používat zcela odloučeně od iPhonu. Respektive ano, první konfiguraci a párování provést musíte. Pak už ale můžete s hodinkami vyrazit do přírody, do obchodu na nákup nebo na schůzku a iPhone nechat doma. S Apple Watch si přečtete e-mail, příchozí zprávy, můžete provést hlasový hovor, poslouchat hudbu přes internet nebo si podle přesnější GPS vyhledat cestu domů. K dalšímu osamostatnění přispěl i rozvoj aplikací třetích stran.

Umělá inteligence v hodinkách

Od té doby se co do konektivity vlastně nic nezměnilo. Apple však se svými hodinkami má velké plány – a to dokonce i v kontextu implementace chytrých funkcí Apple Intelligence. Především by rád nasadil do Apple Watch jednu konkrétní vychytávku, a sice inteligentní vizuální funkce, neboli Visual Intelligence, jak upozorňuje Mark Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On.

Co je to Visual Intelligence? Funkce, která umožňuje uživatelům rychle získávat informace o okolních objektech a místech pomocí fotoaparátu. Stačí dlouze stisknout tlačítko Camera Control, namířit na objekt zájmu a Visual Intelligence poskytne relevantní informace, jako jsou detaily o restauraci, překlad textu, identifikace rostlin a zvířat a další. ​V tuto chvíli je dostupná pro iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro (Max) prostřednictvím Camera Control, případně pro iPhone 15 Pro (Max) a iPhone 16e pomocí akčního tlačítka.

Apple vlastně pracuje na příštích generacích AirPods a Apple Watch, které by měly vlastní kameru a mohly podporovat funkce Visual Intelligence bez přítomnosti iPhonu. Přestože cupertinský obr napříč celým souborem funkcí Apple Intelligence mohutně prosazuje vlastní jazykový model, uživatelé by – tak jako u iPhonů – měli k dispozici i ChatGPT od OpenAI, případně do budoucna i další AI nástroje.

„V rámci tohoto plánu Apple zvažuje přidání fotoaparátů do svých standardních hodinek řady Series i do modelů Ultra. V současné době se uvažuje o umístění fotoaparátu do displeje verze Series, podobně jako je tomu u přední čočky iPhonu. U modelu Ultra se počítá s jiným přístupem – objektiv fotoaparátu bude umístěn na boku hodinek v blízkosti korunky a tlačítka,“ píše Gurman.

Kamerka, 5G modem, měření cukru v krvi

Kromě AI funkcí by kamera na Apple Watch přinesla i další možnosti, jako běžné focení či podpora videohovorů přes FaceTime. Ohledně toho je však Gurman skeptický. Využití malých kamerek s nízkým rozlišením by neumožnil kvalitní přenos pro videohovory a Apple by tak tuto možnost zákazníkům raději vůbec nenabízel.

Apple Watch by přitom ani nebyly prvními hodinkami s fotoaparátem. První Samsung Galaxy Gear disponovaly kamerkou v řemínku. Stejnou technologii nabízela i druhá generace Galaxy Gear, pak ale Korejci tento nápad zařízli. Přesto velké množství čínských výrobců nabízí levné chytré hodinky či kopie známějších modelů, které fotoaparát mají.

Zbývá zodpovědět, kdy by takto přepracované Apple Watch mohly dorazit. Mark Gurman zmiňuje rok 2027, přesto nelze tento odhad brát jako směrodatný termín, spíše jako nejbližší možné nasazení podobných novinek. Pro nadcházející generaci let 2025 a 2026 Apple pracuje s ideou senzoru pro měření cukru v krvi, modemu pro 5G (vhodné například pro technologii RedCap) a také plastové verze dosud nejlevnějších Apple Watch SE. Nic z toho však zatím Apple nedotáhl do konce, dodává Gurman.