Budou příští Apple Watch SE barevnější? Inspirací má být nepopulární iPhone z roku 2013

Chystaný nástupce Apple Watch SE by údajně mohl nabídnout polykarbonátové tělo

Barvami by mělo odkazovat na nepříliš populární model iPhone 5c

Dočkat bychom se měli už příští rok

Vzpomínáte si na iPhone 5c, který spatřil světlo světa v roce 2013? Původní myšlenka Applu byla, že vytvoří cenově dostupnější smartphone vyrobený primárně z polykarbonátu (za zmínku stojí, že se jednalo o dobu, kdy byly na vrcholu Lumie od Nokie), který bude cílit na mladší generaci. Ačkoli to byla dobrá myšlenka, použitý plast nebyl v porovnání s hliníkem až tak atraktivní a na cenu taktéž neměl výraznější vliv. Apple se tak musel vypořádat s neúspěchem a nástupce se „céčko“ už nedočkalo.

Nabídnou příští Apple Watch SE polykarbonátové tělo a pestré barvy?

Podle všeho ale na něj Apple ještě nezapomněl a nyní přemýšlí, jak pestré barvy do svého portfolia vrátit. Známý novinář s poměrně přesnými informacemi Mark Gurman ve svém pravidelném newsletteru PowerOn nyní tvrdí, že myšlenka iPhonu 5c se pomalu chystá na comeback, byť v trochu jiné podobě, než bychom čekali. Gigant z Cupertina údajně uvažuje, že barevný polykarbonát využije v případě nástupce hodinek Apple Watch SE, které jsou funkčně osekané oproti plnohodnotné verzi Series a Ultra, nicméně nabízejí také mnohem příznivější cenu, která cílí především na méně náročné zákazníky.

Apple se prý při přechodu z hliníku na plast potýkal s určitými „problémy s náklady a kvalitou“, ale Gurman věří, že projekt stále pokračuje. Ještě dostupnější Apple Watch SE s barevným polykarbonátovým designem by mohly zaujmout rodiče, kteří chtějí Apple Watch koupit svým dětem, nebo také mladší publikum, které rádo experimentuje s barvami. Kromě nového designu bychom se měli dočkat také nového čipsetu, který by měl nabídnout vyšší výkon. Jestli se spekulace zakládají na skutečnosti, se dozvíme už příští rok, kdy by měl Apple novinku oficiálně odhalit.