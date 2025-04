Apple přesune výrobu iPhonů do Indie. Přesto kvůli jednomu produktu potřebuje Čínu

Po událostech s tarify cel, které rozpoutal zkraje dubna americký prezident Trump, přijaly tamní společnosti jistá opatření. Nejvíce se mohou cla dotknout společnosti Apple, pro kterou jsou továrny v zemích s nejvyššími cly naprosto stěžejní. Hlavně pak Čína, na kterou Trumpova administrativa ustálila cla na 145 %. Podle informací agentury Bloomberg se Apple obratem začal více zajímat o rozšíření výroby v Indii.

Je to logické. Zatímco Čína vede s USA obchodní válku už dlouho, indický premiér Módí se naopak velmi druží Trumpovi a je pravděpodobné, že tyto dvě země najdou společnou řeč a dojde ke snížení cel jak proti Indii, tak proti USA. Čína je ale jiný příběh, v tuto chvíli to vypadá, že na ní úplně neplatí nátlaková politika a Čína rovněž zvýšila cla na dovoz amerického zboží.

Jak informoval insider Mark Gurman ve svém tradičním newsletteru Power On, Apple nyní vymýšlí, jak z této situace vybruslit co nejlépe. Nabízí se přesun do „přátelštější“ Indie. Tam aktuálně může vyrábět zhruba třetinu všech výrobků dostupných na trhu v USA, ve skutečnosti ale vyrábí mnohem méně. Všeho do času – Apple staví v Indii druhou největší továrnu na iPhony na světě, do roku 2027 chce vyrábět absolutní většinu iPhonů právě tam.

Apple won’t be able to make every US iPhone in India by 2027. I don’t see a scenario where 20 year anniversary iPhones – foldable & glass centric model – are made in India. Apple has never produced a major new design outside China for the first go-around. https://t.co/M40D8OtmAF

— Mark Gurman (@markgurman) April 27, 2025