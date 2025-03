Nový začátek pro iPhone. Apple má letos našlápnuto k revolučním změnám

Apple vyhlíží velké změny týkající se řady mobilních telefonů iPhone

Přijít má iPhone 17 Air s tenoučkou konstrukcí a skvělou výbavou

Prémiový řada iPhone 17 Pro (Max) zase nabídne často komentovaný redesign

Rok 2025 může být pro Apple naprosto zlomový. Chystá se totiž po čase znovu osvěžit nejvýznamnější produktovou řadu – iPhone. Jak už se nějakou dobu spekuluje, americký výrobce letos uvede nový model iPhone 17 Air (zatím nepotvrzený název). Insider Mark Gurman dokonce tvrdí, že tento model bude představovat „nový začátek pro iPhone“.

iPhone 17 Air: nový začátek?

Od roku 2020 vydává Apple vždy čtveřici nových iPhonů. Základní a dva vrcholné modely Pro a Pro Max nejprve doplňoval maličký iPhone mini, později byl nahrazen naopak zvětšeným modelem Plus. Ani s jedním však Apple nedosáhl potřebného úspěchu. Přece jen, když už vydává čtyři telefony do roka, nechce, aby jeden z nich v prodejích paběrkoval.

Power On: Apple’s iPhone 17 ‘Air’ is a stepping stone to slimmer, port-free models in the future. Apple initially planned to remove the connector on this year’s model + other new details. https://t.co/j41r6Mm9NA — Mark Gurman (@markgurman) March 16, 2025

Letos do této sestavy firma z Cupertina znovu „hrábne“. Model Plus má nahradit iPhone s přídomkem Air. „Stejně jako MacBook Air bude i nový iPhone tenčí než ostatní, ale bude obsahovat kombinaci plnohodnotných a low-endových funkcí. Stejně jako původní MacBook Air, který debutoval v roce 2008, i tento telefon se vzdá dlouholetých funkcí, použije nové komponenty a využije nové designové standardy,“ zmiňuje Mark Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On.

Hlavní prvky nového iPhonu 17 Air jsou nejspíš jasné. Má nabídnout tenoučkou konstrukci (kolem 5,5 milimetru), 6,6″ displej s tenkými rámečky a zvýšenou obnovovací frekvencí po vzoru modelů Pro a Pro Max. Chybět nemá ani ovládání fotoaparátu na pravém boku. I přes tenké tělo má však novinka přinést výbornou výdrž na baterii, nejspíš díky novému typu křemíko-uhlíkového akumulátoru.

Kompromisy ale budou. Gurman tvrdí, že díky tenké konstrukci iPhone zhubne zhruba o pětinu. To znamená, že nabídne například jen jednu zadní kameru – nejspíš tu stejnou 48Mpx, jakou disponuje iPhone 16e. Dále nabídne základní čipovou sadu A19 (nikoliv výkonnější A19 Pro) a zbaví se také slotu na fyzickou SIM kartu. Chybět nebude ani nový 5G modem C1, který dostanou všechny nové iPhony 17.

Telefon bez portů a další nápady

Ambice Applu ale nekončí jen tam. Podle Gurmana měla firma původně v plánu představit zařízení výbavou i velikostí bližší iPhonu Pro Max s 6,9″ obrazovkou. Tento nápad byl však smeten ze stolu kvůli obávám o náchylnost k ohnutí hliníkové konstrukce. Škarohlídi jistě rádi vzpomenou na iPhone 6 Plus a jeho kauzu Bendgate.

Gurmanovy zdroje blízké společnosti však naznačují, že v původních plánech měl být tento tenký iPhone zcela bez jakýchkoliv portů. Vracíme se tedy do roku 2019, kdy se o tomto vpravdě revolučním konceptu začalo poprvé hovořit.

„Znamenalo by to, že by se musel zrušit konektor USB-C a přejít na bezdrátové nabíjení a synchronizaci dat s cloudem. Svět je na tuto změnu pravděpodobně připraven. Uživatelé iPhonů se už dnes bez problémů obejdou bez připojení telefonu k zásuvce, ať už jde o nabíjení, připojení k autu nebo stahování informací. Hodinky Apple Watch se od začátku nabíjely výhradně bezdrátově, takže si na to mnozí uživatelé již zvykli,“ tvrdí Gurman.

Na druhou stranu ale mnozí uživatelé stále nezapomněli Applu jiné revoluční změny. Apple jako první přinesl iPhone komfortně ovladatelný dotykem prstu. Jako první také odebral 3,5mm audiojack. Rovněž jako první přestal v prodejním balení dodávat nabíjecí adaptér do zásuvky. U MacBooků zase v roce 2015 zcela odebral tehdy kruciální USB-A a nahradil jej v té době ještě velmi novým USB-C.

Cena? Bude vyšší…

Celkem ožehavým tématem může být cena – i když jak už to u Applu bývá, on svým fanouškům vždy dokáže přednést, že vyšší pořizovací cena je vykoupena dlouhou životností produktu a vyvážeností výbavy. Nicméně nový iPhone Air – který de facto nahradí iPhone Plus – bude výrazně dražší.

Insider agentury Bloomberg zmiňuje částku kolem 900 dolarů. To znamená jen těsně pod hranicí prémiového iPhonu 17 Pro. V Česku by cena mohla atakovat 27–28 tisíc korun. Jen pro porovnání, iPhone 16 Plus vloni na podzim vstupoval na trh za necelých 25 tisíc korun.

Přitom lehoučký iPhone Air nebude jedinou změnou, kterou letos očekáváme. Mnohé náznaky poukazují na významný redesign prémiové řady Pro a Pro Max. Rovněž nové iPhony 17 přijdou s přepracovaným iOS 19, které by mělo být představeno již tento červen na konferenci WWDC 25. Tu však zatím Apple oficiálně neoznámil.