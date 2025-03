iPhone 17 Pro přinese výraznou designovou změnu, potvrzení přišlo přímo z továrny

Spekulovaná designová proměna iPhonu 17 Pro je potvrzena dalším zdrojem

Tentokrát jako důkaz slouží fotografie šasi modelu 17 Pro Max přímo z CNC stroje

Design chytrých telefonů od Applu je každý rok velkým tématem. Pokud Apple udělá málo změn, snese se na něj kritika, ovšem pokud se odhodlá k nějaké větší proměně, ani tak se kritice nevyhne. Vzhledem k tomu, že pro giganta z Cupertina je iPhone nejdůležitějším produktem, nemůže si dovolit každý rok přicházet s radikálně odlišným designem. Ostatně proč by taky měl – když aktuální design stále plní svůj účel, dělat změny by se nemuselo vyplatit. Nyní to ovšem vypadá, že po několika letech už nastal čas na změnu.

Snímky z CNC stroje potvrzují kontroverzní design

A ta se pochopitelně ne každému líbí. Dominantním prvkem na zadní straně by měl být velký fotomodul, který v mnoha ohledech připomíná řešení Pixelů od Googlu. Tento modul by se měl roztahovat po celé šířce zařízení, přičemž na levé straně by se měla nacházet trojice fotoaparátů a na pravé straně LED blesk, mikrofon a snímač LiDAR. Není jasné, proč by se Apple měl uchýlit k tomuto designu, ani k čemu by využil prostor navíc, ale v různých spekulacích a uniklých renderech se objevuje poměrně pravidelně.

Ačkoli někteří věřili, že se Apple k tomuto designu neuchýlí, informací o tom, že tomu tak skutečně bude, neustále přibývá. S poslední trochou do mlýna nyní přišel známý leaker Majin Bu, který na sociální síti X zveřejnil snímek komponentů pro iPhone 17 Pro Max přímo z CNC stroje. Šasi na snímku odráží očekávané změny, zatímco velké kruhové otvory pravděpodobně odpovídají místům pro interní součástky, jako je MagSafe nebo baterie. Díly poskládané na sebe vypadají jako přesně vyfrézované s viditelnými dráhami nástrojů CNC, což naznačuje, že jde o čerstvě opracované konstrukční prvky připravené k dalšímu zpracování.

Už dříve se objevily informace, že se Apple možná vrátí k používání hliníkových rámů u iPhonu 17 Pro a upustí od titanu, který byl použit u předchozích modelů iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro. Apple zároveň údajně plánuje použít napůl skleněnou a napůl hliníkovou konstrukci, což by zvýšilo odolnost. Sklo by umožnilo, aby bylo i nadále k dispozici bezdrátové nabíjení, ale částečný hliníkový rám by byl méně náchylný k rozbití. Kolem loga Apple je prý skleněná část, která je integrovaná do celkového kovového šasi, takže kruhové otvory na obrázku by mohly souviset i s touto změnou.

Internetem také kolují informace týkající se tloušťky těla iPhonu 17 Pro Max, která se nejspíše zvýší z 8,25 milimetrů v případě iPhonu 16 Pro Max na 8,725 milimetrů u chystaného modelu, což může být kvůli větší baterii. S čím nakonec Apple přijde se teprve uvidí, nicméně je stále pravděpodobnější, že se v letošním roce dočkáme velké designové proměny, která ne každému bude po chuti.