Služba Apple TV+ prodělá každý rok 23 miliard. Pro firmu jsou to drobné

Apple na své streamovací službě Apple TV+ tratí každý rok v přepočtu 23 miliard korun

Podle expertů však nejde o tak závratnou částku v kontextu masivních příjmů z jiných segmentů

Streamovací služba Apple TV+ zažívá na jedné straně skvělé období. Filmy a seriály z produkce Applu jsou kritiky velmi dobře přijímané a oceňované. Na druhé straně se ale službě nedaří prorazit dlouhodobě a jak ukázal report serveru The Information, každý rok americký výrobce na své VOD platformě tratí alarmující 1 miliardu dolarů.

Apple TV+ používá 45 milionů lidí

Podle zmíněného zdroje mělo Apple TV+ na konci loňského roku zhruba 45 milionů předplatitelů. Pro porovnání, podle agentury Statista se konkurenční Netflix chlubí zhruba 300 miliony platících uživatelů, Disney+ má kolem 153 milionů předplatitelů. Přesný počet uživatelů v Česku neznáme, nicméně dle agentury NMS vloni Apple TV+ drželo 6% podíl na tuzemském streamovacím trhu.

Apple TV+ is losing over $1 billion annually, 📉 despite reaching around 45 million subscribers. Tim Cook is scrutinizing costly movie deals. More on Apple's streaming losses: https://t.co/0kBccESFSk#AppleTV — The Information (@theinformation) March 20, 2025

Report The Information pak zcela konkrétně zmiňuje, že Apple každý rok jen na službě Apple TV+ ztrácí kolem 1 miliardy dolarů (tedy asi 23 miliard korun). To zní jako obrovská cifra, a tou bezesporu je, pro většinu firem by taková roční ztráta jen na jednom segmentu svého podnikání byla likvidační.

Miliardová ztráta Apple trápit nemusí

Faktem ale zůstává, že Apple je aktuálně ve fázi budování této značky a tak trochu zkouší, co funguje a co ne. Za zmínku určitě stojí seriálové počiny, například nejnovější korporátní thriller Odloučení (v orig. Severance). V roce 2022 byla první řada seriálu nominována na 14 cen Emmy, z toho 2 proměnila. Dramatický snímek V rytmu srdce (v orig. CODA) byl taktéž úspěšný, jde o první film z produkce Apple, který získal sošku Oscara. Konkrétně za nejlepší scénář, nejlepší herec ve vedlejší roli a nakonec i nejlepší film roku.

Zároveň Apple stále platí za nejhodnotnější firmu na světě, podobné ztráty pro něj tedy nepředstavují takový problém. Jen za poslední čtvrtletí Apple vykázal příjmy v hodnotě 124 miliard dolarů, z toho 36 miliard dolarů čistý zisk. Roční ztráta 1 miliardy dolarů se v tom tak celkem snadno schová. Apple zatím situaci nijak nekomentoval.