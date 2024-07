Streamovací službu Applu provází nízká sledovanost. Pomůže inspirace Netflixem?

Streamovací služba Apple TV+ omezuje své výdaje na původní tvorbu

Osekávání rozpočtů se týká například seriálu Nadace

Platformě se i přes vysoké výdaje nedaří lákat nové předplatitele

Když Apple představil v listopadu 2019 svou streamovací platformu Apple TV+, chtěl dělat věci trochu jinak než konkurence. Hlavním pilířem nové služby měly být původní filmy a seriály, jejichž tvorbu zadal kvalitním režisérům, jako například Steven Spielberg. V takzvaných Apple Originals se objevily i takové hvězdy, jako Oprah Winfrey, Will Smith či Jennifer Aniston. Mezi klíčové filmy a seriály, které službě zajistily řadu předplatitelů, patří například Ted Lasso, The Morning Show, See, Nadace (Foundation) nebo sportovní přenosy z MLB či MLS.

Mizivá čísla sledovanosti nejen v USA

Velkorysému utrácení ze strany Applu je nicméně podle všeho konec. Podle agentury Bloomberg tlačí Eddy Cue, senior viceprezident společnosti Apple pro služby, na šéfy studií Zacka Van Amburga a Jamieho Erlichta, aby bedlivěji dohlíželi na rozpočty projektů ve snaze zajistit udržitelnost streamování na Apple TV+. Ve srovnání s většími streamovacími společnostmi, jako je Netflix, Apple investuje do jednotlivých projektů horentní částky – za filmy režisérů Martina Scorseseho (Killers of the Flower Moon), Ridleyho Scotta (Napoleon) a Matthewa Vaughna (Argylle) utratil přes 500 milionů dolarů (cca 11,6 miliardy korun).

Přestože se původní tvorbě Applu dostává v období udělování cen velké pozornosti, podle agentury Bloomberg přitahuje Apple TV+ za měsíc méně diváků, než kolik průměrně shlédne Netflix za jediný den. Podle údajů společnosti Nielsen tvoří Apple TV+ 0,2 procenta sledovanosti televizního vysílání ve Spojených státech, což je méně než 8 procent v případě Netflixu. Společnost také licencuje více obsahu od konkurence, aby snížila svou závislost na původní tvorbě, a ve snaze udržet se v rámci rozpočtu odložila další výrobu některých seriálů, jako je například Nadace.

Není jasné, kolik lidí skutečně sleduje původní filmy a seriály od Applu, protože technologický gigant nechce sdílet údaje ani s lidmi, kteří jeho pořady vytvářejí. Apple TV+ však ve srovnání s konkurenty, jako jsou Disney+ a Paramount, nepropouští zaměstnance tak rychle a díky penězům, které Apple vydělává na prodeji iPhonů a dalšího hardwaru je těžké zjistit, pod jak velkým tlakem jsou jeho studia.