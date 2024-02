Vládcové nebes trhají rekordy. Apple TV+ díky němu vyrostla o 65 % za jediný týden

Válečná série, za kterou stojí Tom Hanks i Steven Spielberg zajistila platformě Apple TV+ příliv nových uživatelů

Jedná se o volné pokračování seriálů Bratrstvo neohrožených a Pacifik

Aktuálně je k dispozici 5 z celkem 9 dílů, kompletní řadu budeme moci shlédnout už v polovině března

V hlavních rolích můžeme vidět Austina Butlera nebo Berryho Keoghana

Server Variety nedávno informoval o novém seriálu, který překonává rekordy sledovanosti na Apple TV+. Jedná se o válečnou sérii vykreslující životy vojáků 100. bombardovací letky v boji proti tehdejšímu nacistickému Německu. Ačkoliv Apple nesdělil konkrétní čísla sledovanosti, novinka už překonala populární tituly, jako je The Morning Show nebo Odloučení (v originálu Severance). Originální název populární novinky Masters of the Air byl do češtiny přeložen jako Vládcové nebes. První díl byl odvysílán 26. ledna a celá série má být k dispozici 15. března, díly jsou totiž vypouštěny vždy po týdnu. Zatím je tedy možné shlédnout pět z celkem devíti dílů první řady.

Celý příběh má původ ve stejnojmenné knize Donalda L. Millera z roku 2006. Produkci zastala věhlasná jména v podobě Stevena Spielberga, Toma Hankse nebo Garyho Goetzmana. Jedná se tedy o volné pokračování úspěšných válečných sérií (Bratrstvo neohrožených, Pacifik), za kterými stojí podobná jména.

Patrně i díky těmto osobnostem Vládcové nebes zajistili rekordní růst celé platformy Apple TV+, která v týdnu po premiéře prvního dílu vyrostla o 65 % celosvětově v porovnání s týdnem před premiérou. Ve více než stovce zemí zároveň Apple zaznamenal více než dvouciferný růst.

Rozpočet série přesahuje v přepočtu částku 5,5 miliardy korun a v hlavních rolích se ukážou mimo jiné i vycházející hvězdy Austin Butler (Tenkrát v Hollywoodu, Elvis) nebo Berry Keoghan (Dunkerk, Saltburn). Pod prvními čtyřmi díly se režijně podepsal Cary Joji Fukunaga, kterého můžeme znát například z bondovky Není čas zemřít. Jestli je obrovská popularita zasloužená nebo se o ni zasloužily již zmíněná velká jména můžete posoudit sami na Apple TV+.