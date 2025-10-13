TOPlist

Xiaomi 17 Pro Max (7500 mAh) vs. iPhone 17 Pro Max (4832 mAh): test výdrže přinesl nečekaný výsledek

Michael Chrobok
Michael Chrobok 13. 10. 9:30
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
  • Výdrž smartphonu na jedno nabití je jedním z klíčových bodů, podle kterého zákazníci vybírají telefon
  • Výrobci často lákají na jednoduchá čísla, kdy větší baterie má znamenat i lepší výdrž
  • Praktický test nicméně ukázal, že mnohem důležitější je optimalizace

Mnoho nejen technologických nadšenců má v případě chytrých telefonů stále ještě tendenci sledovat specifikace jednotlivých zařízení a na jejich základě je porovnávat. Zatímco v minulosti, kdy každá nová generace znamenala velký skok kupředu, v současné době už rozdíly mezi jednotlivými telefony nejsou tak velké, i když by se to mohlo na první pohled zdát. Dobrým příkladem jsou výsledky v benchmarcích mobilních čipsetů – pokud má jeden čipset v AnTuTu výsledek milion bodů a druhý dva miliony, znamená to, že je ten druhý je dvakrát lepší? Na papíře ano, ale v praxi nejspíše rozdíl vůbec nepoznáte.

Větší baterie neznamená větší výdrž

V případě baterií je toto porovnávání ještě markantnější. Pro mnoho uživatelů může být totiž větší baterie zárukou toho, že smartphone na jedno nabití vydrží delší dobu, avšak v praxi tato rovnice platí jen v omezené míře. Někteří výrobci totiž větším akumulátorem suplují horší optimalizaci, která je pro dlouhou výdrž klíčová přičemž z větší kapacity benefituje také marketingové oddělení. Jedna firma jde ale v tomto ohledu proti proudu – Apple.

Ten své chytré telefony pravidelně osazuje mnohem menšími bateriemi, než jak to dělá konkurence s Androidem. Zatímco i u levných zařízení se systémem od Googlu najdeme akumulátory s kapacitou přesahující 5000 mAh, Apple v případě nejnovějšího vlajkového modelu iPhone 17 Pro Max vsadil na baterii s kapacitou pouhých 4832 mAh (5088 mAh v případě eSIM verze, která se u nás ale neprodává). V kontrastu například s Xiaomi 17 Pro Max, které je osazeno baterií s kapacitou 7500 mAh, je tento rozdíl prostým pohledem na čísla, bez nadsázky propastný.

Jenže důležitější než čísla je samotná optimalizace. Zatímco Xiaomi spoléhá na nejnovější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple vsází na vlastní řešení A19 Pro, který je výkonem srovnatelný. YouTube kanál TechDroider nicméně na čísla nedal a srovnal (nejen) tyto dva smartphony v testu výdrže. A výsledek? Rozdíl ve výdrži mezi Xiaomi 17 Pro Max a iPhonem 17 Pro Max je jen těžko uvěřitelných 5 minut ve prospěch Xiaomi.



iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě



iPhone 17 Pro recenze: jablíčko, které po letech opět baví

V rámci testu kanál srovnával iPhone 17 Pro Max také s jinými vlajkovými modely, konkrétně Samsungem Galaxy S25 Ultra, Google Pixelem 10 Pro XL, OnePlus 13 a Xiaomi 15 Pro. Ačkoli mají všechny zmíněné smartphony větší baterii než iPhone, přesto v testu výdrže pohořely. Chytré telefony jsou totiž v dnešní době již prakticky hotová zařízení a i když technologie výroby baterií by stále ještě zvládla nějaké to vylepšení, klíčem k delší výdrži není větší akumulátor, ale poctivá optimalizace.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

