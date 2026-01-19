Vivo chystá fotomonstrum: X300 Ultra míří do Evropy a může dorazit i k nám

- Není žádným tajemstvím, že Vivo připravuje dalšího člena řady X300
- Model X300 Ultra získal další potřebnou certifikaci
- Ta prozrazuje, že se očekávaný fotomobil s největší pravděpodobností dostane i do Evropy (a možná i do Česka)
Vivo představilo svou aktuální vlajkovou řadu X300 v říjnu loňského roku a dočkali jsme se dvojice modelů – základního provedení X300 (recenze) a výše postavené varianty X300 Pro (recenze). Obě tyto povedené novinky dorazily také do Česka, nicméně řada ještě zcela kompletní není. Stále se čeká na vrcholné provedení Ultra, které se ale již kvapem blíží.
Vivo X300 Ultra: premiéra za pár týdnů
Vivo přineslo vrcholnou specifikaci Ultra do své vlajkové řady v roce 2024, a to spolu s modelem X100 Ultra. O rok později následovala varianta X200 Ultra (vyzkoušeli jsme) a jak se ukazuje, tyto telefony se osvědčily a specifikaci Ultra tedy dostane i aktuální řada X300. A opět se můžeme těšit na zcela nekompromisní telefon nejen v oblastí focení.
Už modely Pro platí za špičkové fotomobily, ale specifikace Ultra posunují mobilní fotografování zase o kousek dál a očekávané provedení X300 Ultra si nyní vysloužilo další certifikaci, což naznačuje její brzký příchod. Po certifikaci z konce prosince, která se týkala Evropy, se telefon dočkal certifikace v Indonésii.
Nový král mobilních fotografií?
Indonéská certifikace odkazuje, stejně jako ta evropská z prosince 2025, na model s kódovým označením V2562. To znamená, že globální uvedení je víceméně jistotou a dá se předpokládat, že by se Vivo X300 Ultra mohlo objevit i na českém trhu, což by byla (nejen) pro fanoušky této značky skvělá zpráva. Bylo by to vůbec poprvé, kdy by u nás byla k dispozici kompletní vlajková série od Viva.
Už model Vivo X300 Pro v redakčním testu exceloval svými výsledky a dá se očekávat, že X300 Ultra bude patřit mezi nejlepší fotomobily letošního roku. Očekávaní od Ultry jsou nemalá a rozhodně má ambice vystoupat na pomyslný Olymp mobilního fotografování. Jeho trojnásobný fotoaparát nabídne rozlišení 200 + 200 + 50 Mpx a hlavní hvězdou by se měl stát teleobjektiv s periskopickou konstrukcí. O pohon se postará Snapdragon 8 Elite Gen 5 v kombinaci s baterií o kapacitě 7000 mAh. V tabulce níže naleznete očekávané hardwarové specifikace.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Kdy můžeme očekávat představení?
Vivo u obou předchozích modelů (X100 a X200 Ultra) dodrželo podobný časový rámec premiéry, která se v obou případech odehrála ve druhé čtvrtině roku. Dá se předpokládat, že čínský výrobce dodrží obdobnou periodu i u nového modelu a mluví se o tom, že se nejnovější generace dočkáme dokonce o něco málo dříve, konkrétněji v průběhu března 2026. Je možné, že Vivo s premiérou záměrně vyčkává na představení konkureční řady Samsung Galaxy S26, aby mohlo konkurovat jejich top modelu Ultra.