Vivo chystá fotomonstrum: X300 Ultra míří do Evropy a může dorazit i k nám

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 19. 1. 20:00
Fotoaparáty Vivo X200 Ultra
  • Není žádným tajemstvím, že Vivo připravuje dalšího člena řady X300
  • Model X300 Ultra získal další potřebnou certifikaci
  • Ta prozrazuje, že se očekávaný fotomobil s největší pravděpodobností dostane i do Evropy (a možná i do Česka)

Vivo představilo svou aktuální vlajkovou řadu X300 v říjnu loňského roku a dočkali jsme se dvojice modelů – základního provedení X300 (recenze) a výše postavené varianty X300 Pro (recenze). Obě tyto povedené novinky dorazily také do Česka, nicméně řada ještě zcela kompletní není. Stále se čeká na vrcholné provedení Ultra, které se ale již kvapem blíží.

Vivo X300 Ultra: premiéra za pár týdnů

Vivo přineslo vrcholnou specifikaci Ultra do své vlajkové řady v roce 2024, a to spolu s modelem X100 Ultra. O rok později následovala varianta X200 Ultra (vyzkoušeli jsme) a jak se ukazuje, tyto telefony se osvědčily a specifikaci Ultra tedy dostane i aktuální řada X300. A opět se můžeme těšit na zcela nekompromisní telefon nejen v oblastí focení.

Vivo X200 Ultra
Loňské Vivo X200 Ultra si cestu do Evropy nenašlo, letos by se to ale s modelem X300 Ultra mělo změnit

Už modely Pro platí za špičkové fotomobily, ale specifikace Ultra posunují mobilní fotografování zase o kousek dál a očekávané provedení X300 Ultra si nyní vysloužilo další certifikaci, což naznačuje její brzký příchod. Po certifikaci z konce prosince, která se týkala Evropy, se telefon dočkal certifikace v Indonésii.

Nový král mobilních fotografií?

Indonéská certifikace odkazuje, stejně jako ta evropská z prosince 2025, na model s kódovým označením V2562. To znamená, že globální uvedení je víceméně jistotou a dá se předpokládat, že by se Vivo X300 Ultra mohlo objevit i na českém trhu, což by byla (nejen) pro fanoušky této značky skvělá zpráva. Bylo by to vůbec poprvé, kdy by u nás byla k dispozici kompletní vlajková série od Viva.

Už model Vivo X300 Pro v redakčním testu exceloval svými výsledky a dá se očekávat, že X300 Ultra bude patřit mezi nejlepší fotomobily letošního roku. Očekávaní od Ultry jsou nemalá a rozhodně má ambice vystoupat na pomyslný Olymp mobilního fotografování. Jeho trojnásobný fotoaparát nabídne rozlišení 200 + 200 + 50 Mpx a hlavní hvězdou by se měl stát teleobjektiv s periskopickou konstrukcí. O pohon se postará Snapdragon 8 Elite Gen 5 v kombinaci s baterií o kapacitě 7000 mAh. V tabulce níže naleznete očekávané hardwarové specifikace.

Hardwarové parametry Vivo X300 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB (UFS 4.1), pam. karta:
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: 1440 × 3168 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, 3,7× optický zoom, 85 mm, f/2.3, 1/1.4′′, 0.56µm, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 14mm, 116˚, 1/1.28", AF, OIS, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.5, 24 mm, 1/2.76", AF, 4K video
Kompletní specifikace

Kdy můžeme očekávat představení?

Vivo u obou předchozích modelů (X100 a X200 Ultra) dodrželo podobný časový rámec premiéry, která se v obou případech odehrála ve druhé čtvrtině roku. Dá se předpokládat, že čínský výrobce dodrží obdobnou periodu i u nového modelu a mluví se o tom, že se nejnovější generace dočkáme dokonce o něco málo dříve, konkrétněji v průběhu března 2026. Je možné, že Vivo s premiérou záměrně vyčkává na představení konkureční řady Samsung Galaxy S26, aby mohlo konkurovat jejich top modelu Ultra.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl

