Záhada kolem Galaxy S26: Samsung omylem potvrdil názvy, dva očekávané modely ale chybí

- Samsung omylem zveřejnil dokument na kolumbijské mutaci svých webových stránek
- Zmiňuje v něm názvy všech chystaných vlajkových modelů z řady Galaxy S26
- Dvojice spekulovaných modelů nicméně na seznamu chybí
Konec zimy se kvapem blíží což znamená jediné – již brzy bychom se měli dočkat první velké akce Samsung Galaxy Unpacked, na které bude jihokorejský technologický gigant představovat nové vlajkové modely z řady Galaxy S. Ty budou mít ve svém názvu pochopitelně číslovku 26, o čem jsme ale mohli doposud spekulovat jsou přídomky, které označují konkrétní modely. Už delší dobu se totiž objevují informace, jež naznačují, že Samsung do letošního portfolia trochu více sáhne, což se nyní potvrdilo.
Žádný model Pro či Edge
Známému serveru SamMobile se nyní dostal do ruky PDF dokument, který měl být určen pouze pro kolumbijskou pobočku firmy se Soulu, ve kterém se uvádí seznam akčních nabídek pro chystanou řadu zařízení, včetně měsíčních platebních plánů dostupných pro každé z nich. V posledně jmenovaném jsou výslovně uvedeny připravované série a názvy zařízení, která je tvoří. V seznamu je uvedeno mnoho dalších zařízení, včetně řady S25, což v podstatě potvrzuje, že zmínka o řadě S26 není překlep.
Již dříve se spekulovalo o tom, že Samsung letos nahradí základní model zařízením s přídomkem Pro a naopak vyřadí variantu Plus, jež by měla nahradit druhá generace tenké žiletky Edge. Jak ale můžeme vidět přímo v dokumentu, Samsung se nejspíše do žádného experimentu se změnou názvů nepustí a opět se tedy dočkáme standardní sestavy Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ a Samsung Galaxy S26 Ultra. V dokumentu se přitom nenachází žádný smartphone s označením Pro či Edge.
Bez ohledu na to nám známá jména uvedená v oficiálním dokumentu poskytují jasnou představu o chystané řadě. Ačkoli Samsung nepoužívá označení Pro, základní model Galaxy S26 by mohl být i bez této přípony velmi dobře „Pro“ zařízením, s ohledem na možnou výbavu. Absence modelu Edge až tak překvapivá není vzhledem k tomu, že jej Samsung uváděl jako konkurenci pro model Air od Applu, přičemž z hlediska prodejů zůstaly oba výrazně za očekáváním. Řada Samsung Galaxy S26 by měla být představena koncem února, přesněji 25. února 2026.