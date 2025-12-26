TOPlist

Řada Galaxy S26 může překvapit. Samsung má v rukávu víc, než dává najevo

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 12. 12:00
Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Dřívější spekulace naznačují, že Samsung pro řadu Galaxy S26 nechystá velké změny
  • Nějaká drobná vylepšení by ale přeci jen měla dorazit, jak odhalily střípky kódu
  • Více informací by mělo vyplout na povrch s příchodem One UI 8.5

Vlajkové modely od Samsungu patří mezi uživateli vcelku oblíbené, ostatně každým rokem se jedná o jedny z nejlepších a nejspolehlivějších zařízení ve své kategorii. Zaujmout zákazníky je nicméně každou generaci stále těžší. Někteří uživatelé Androidu již nyní vyjadřují obavy ohledně toho, co mohou očekávat od řady Galaxy S26, zejména proto, že uniklé informace naznačují, že telefony Galaxy S26 se nijak výrazně neliší od současných modelů.

Stejný, ale přeci jiný?

Na začátku listopadu jsme se dozvěděli několik zákulisních informací, které naznačovaly řadu nových funkcí aplikace Camera Assistant od Samsungu, které se zdály být připraveny k uvedení na trh spolu s řadou Galaxy S26. Konkrétně se jednalo o rozlišení 24 Mpx pro režimy Fotoaparát a Portrét, Adaptive Pixel pro snížení šumu, posuvník rychlosti zaostření a nové možnosti pro HDR. Zatím nemůžeme potvrdit, že se všechny tyto funkce objeví při uvedení Galaxy S26 na trh, avšak server Android Authority objevil v kódu několik indicií, které ukazují, že se spekulace zakládají na pravdě.

Takto má vypadat Galaxy S26+. V nabídce údajně bude i oranžová varianta

Zmínky přímo odkazují na připravovanou možnost vybrat si rozlišení 24 Mpx, stejně tak si uživatelé budou moci vybrat možnost HDR10+, namísto běžného HDR. Ačkoli zatím není k dispozici nový posuvník rychlosti zaostření, Android Authority zaznamenal alespoň určitý pokrok v tomto směru, neboť jihokorejský Samsung se připravuje na podporu nového hardwaru pro ovládání zaostření.



Chytrý telefon Samsung Galaxy S25



Galaxy S26 zrecykluje foťáky z S25. Překvapivě za to může iPhone

Ani v oblasti funkce Adaptive Pixel nezaznamenal zdroj žádné informace o tom, jak tato technologie funguje, a je tedy otázkou, jak bude v praxi fungovat. Spekuluje se, že by měla kombinovat více obrázků s nižším rozlišením do jednoho obrázku s vyšším rozlišením, ale ďábel se skrývá v detailech a Samsung může zvolit hned několik různých způsobů, jak toho dosáhnout. S příchodem nové verze uživatelského rozhraní One UI 8.5 se nicméně podobných střípků bude objevovat čím dál tím více.

