Po letech čekání konečně přijdou změny! Takhle bude vypadat Galaxy Z Fold 7

Důvěryhodný leaker OnLeaks přišel s neoficiálním rendery chystané skládačky Galaxy Z Fold 7

Po letech Samsung nabídne větší designovou změnu, novinka bude oproti předchůdci výrazně tenčí

Kromě tenčího designu nabídne i větší displej, zdokonalený mechanismus kloubu nebo výkonnější procesor

Začátkem února jsme informovali v souhrnném článku o vylepšeních, která přinesou nové skládačky od Samsungu. Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Fold 7 by měli přijít zejména se zdokonaleným mechanismem kloubu nebo efektivnějším systémem chlazení. Některá vylepšení tak Fold 7 převezme z exotického Foldu 6 Special Edition, který se prodává výhradně v Jižní Koreji a Číně (vyzkoušeli jsme ho).

Nyní se nám, díky spolupráci osvědčeného leakera OnLeaks a serveru AndroidHeadlines.com, naskýtá první pohled na druhý zmíněný model. Dle čerstvě publikovaných renderů nabídne Galaxy Z Fold 7 modernější design a především bude již od pohledu tenčí než předchozí generace.

Výrazně tenčí a s větším displejem

Zatímco loňský Z Fold 6 měl ve složeném stavu na tloušťku 12.1 mm, letošní novinka by měla mít pouhých 9,5 mm, včetně modulu s fotoaparáty. V rozloženém stavu by měly rozměry činit 158,4 × 143,1 × 4,5 mm, co se tedy tloušťky týče tak Samsung již výrazně dohání konkurenci. Rekord drží nové Oppo Find N5, kde je tloušťka v rozloženém stavu pouhých 4,21 mm. Údajně by měl Z Fold 7 přinést i vylepšený mechanismus kloubu a v souvislosti s tím i méně výrazný ďůlek ve snitřním displeji.

Z přiložených renderů působí Z Fold 7 jako tenčí a trochu širší bratr Z Foldu 6. Širší konstrukce umožnila Samsungu být trošku štědřejší se zobrazovací plochou. Dle dostupných informací se očekává, že by se měl uvnitř nacházet 8,2palcový displej, zvenku pak nalezneme 6,5palcový displej. Pokud se tyto informace potvrdí, pak bude Z Fold 7 disponovat největším vnitřním displejem mezi skládacími telefony. Aktuálním rekordmanem je i v tomto ohledu již zmiňované Oppo.

Ačkoliv se Samsungu zřejmě podařilo výrazně zredukovat tloušťku telefonu, nemělo to vliv na kapacitu baterie, což jsou zároveň dobré i špatné zprávy. Dle všeho by měla i letošní skládačka disponovat 4400mAh akumulátorem, který Samsung zavedl již u Z Foldu 3. Pozitivní tedy je, že v souvislosti s redukcí tloušťky nebylo nutné redukovat i baterii. Na druhou stranu, s aktuálními technologiemi by bylo možné nabídnout v tenčím těle třeba i větší kapacitu baterie. Takového vývoje bychom se mohli s trochou štěstí dočkat u Galaxy S26 v příštím roce.

Galaxy Z Fold 7 by měl být společně s Galaxy Z Flip 7 představen letos v červenci. Současné spekulace naznačují, že by oba telefony měly jít do prodeje s podobnými cenovkami, jako jejich předchůdci.