Galaxy S26 nabídne delší výdrž, Samsung vsadí na křemíkovo-uhlíkové akumulátory

Samsung u řady Galaxy s26 navýší kapacitu baterií, využije novou technologii

Výhodou křemíkovo-uhlíkových článků je schopnost uchovat více energie v menším prostoru

Nový typ akumulátorů již u současných modelů využívají zejména čínští konkurenti

Výdrž na jedno nabití je dlouhodobě pro spoustu zákazníků jedním z klíčových faktorů při výběru telefonu. Mnoho výrobců se snaží být v této oblasti inovativní a neustále navyšují kapacitu baterií svých smartphonů, a to napříč cenovými kategoriemi. Prémiová řada Galaxy S od Samsungu však v této oblasti stagnuje, nejnovější vlajková loď Galaxy S25 Ultra disponuje totožnou 5000mAh baterií, která byla použita již u Galaxy S20 Ultra před pěti lety. Příští rok by se však mohl nést ve znamení velkých změn.

Křemíkovo-uhlíkové baterie jsou budoucnost

Samsung se dle informací korejského serveru FNNews údajně chystá vyměnit tradiční lithium-iontové baterie za nové křemíkovo-uhlíkové akumulátory, a to již u řady Galaxy S26. V praxi to znamená, že Samsung může své budoucí vlajkové modely vybavit bateriemi o kapacitě až 7000 mAh. Výhoda nových křemíkovo-uhlíkových akumulátorů spočívá v tom, že dokáží v menším prostoru uchovat větší množství energie, a to zejména díky fyzikálním vlastnostem křemíku. Pro výrobce elektroniky to tedy znamená, že mohou využít menší články o totožné kapacitě, nebo navýšit kapacitu baterie aniž by celý výsledný produkt nabíral na objemu.

Nejde přitom o žádnou experimentální technologii, již dnes lze běžně koupit telefony využívající takové baterie, jako například Vivo X200 Pro, OnePlus 13 nebo Redmi Note 14 Pro+. Samsung se dosud držel stranou, zpočátku se totiž tato technologie pojila s vysokými výrobními náklady a nedostatečnými výnosy. Je trochu škoda, že vzhledem k adopci nové technologie u konkurence nepřišel i Samsung s křemíkovo-uhlíkovými bateriemi již letos u Galaxy S25. Vzhledem k incidentům s akumulátory u Galaxy Note 7 je však pochopitelné, že je Samsung s inovacemi v oblasti baterií trochu opatrnější.

V budoucnu by křemíkovo-uhlíkové články mohly najít širší uplatnění zejména u nositelné elektroniky nebo ohebných smartphonů. V obou případech se totiž bojuje o každý milimetr místa a možnost ušetřit na velikosti akumulátoru znamená možnost přicházet s kompaktnějšími produkty, které vydrží déle.