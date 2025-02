Galaxy Z Fold a Z Flip 7: co všechno víme o letošních skládačkách?

Premiéru vlajkových smartphonů od Samsungu máme úspěšně za sebou, ovšem to je pouze začátek. Zhruba za dva měsíce by měl korejský gigant představit nové telefony střední třídy (zejména Galaxy A36 a A56) a tenký Galaxy S25 Edge, v létě by se pak tradičně měly přidat telefony s ohebnými displeji. A právě o chystaných skládačkách se rozepsal informátor @PandaFlashPro na síti X.

Kolik ohebných smartphonů Samsung v letošním roce představí, zatím nevíme. Loni se korejští zákazníci dočkali exkluzivního modelu Galaxy Z Fold Special Edition, letos se zase spekuluje o levnější véčku Galaxy Z Flip FE nebo o Galaxy G Fold s nadvakrát skládacím displejem. Zatím k nám ale proudí pouze informace k základní dvojici Z Fold 7 a Z Flip 7, u spousty z nich dokonce @PandaFlashPro uvádí „confirmed“, tedy potvrzeno.

"Confirmed News"

Vapor Chamber Cooling system size increased in both Galaxy Z Flip 7 and Fold 7.

The Galaxy Fold 7 Display Crease is almost Gone but still you can feel little bit in light.

Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 both has New More Smooth and Durable Hing Mechanism.

— PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) February 3, 2025