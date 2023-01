Na těchto pět Apple produktů rovnou zapomeňte. Čeho se letos nedočkáme?

Vsadíme se, že Apple letos představí nový iPhone 15 nebo novou generaci čipů pro počítače

Prakticky s jistotou však můžeme říct i to, jakých novinek se od něj nedočkáme

Podle spekulací nepředstaví iPhone SE nebo očekávané auto Apple Car

Rok 2022 se Applu vesměs vydařil, avšak objevilo se i několik vážných problémů. iPhone SE (2022) nebyl takový úspěch, jak se očekávalo. Ještě hůře bodoval iPhone 14 Plus, který v portfoliu nahradil zakrslý iPhone 13 mini z loňska. Za zmínku stojí i výrobní problémy vrcholného smartphonu iPhone 14 Pro (Max). Jaké produkty americkému výrobci určitě nepřidělají vrásky v roce 2023, protože na ně vůbec nedojde?

iPhone SE 4. generace

Již jsme o tomto případu informovali. Dříve se spekulovalo o tom, že čtvrtý iPhone SE má vypadat trochu jako iPhone Xr a nabídnout čipovou sadu z roku 2022. Jeho premiéra v roce 2023 je však nepravděpodobná: v první řadě by to bylo rok poté, co Apple uvedl poslední iPhone SE, přitom tato řada produktů nepřichází s takovou kadencí jako zářijové iPhony.

Zároveň ale premiéru nového iPhonu SE dementoval známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten potvrdil, že iPhonu SE z roku 2022 se dařilo výrazně méně než jeho dvěma předchůdcům. Nového „levnějšího“ iPhonu se tak dočkáme spíše až v roce 2024, jestli vůbec.

iPad Pro 7. generace

Poslední generace iPadů Pro dorazila na podzim 2022. Přibyla Wi-Fi 6E a důležitou novinkou se stal také čipset Apple M2. Navrch dostaly iPady Pro v 11″ i 12,9″ variantě pořádně tučnou cenovku: menší se 128GB úložištěm vyjde na 25 990 Kč, větší pak pořídíte od 35 490 Kč.

Proč by se tedy měl Apple letos snažit o novou generaci iPadu Pro? V plánu je představení nové generace čipů, takže iPad Pro s výkonnějším čipsetem Apple M3 by mohl bodovat u nejnáročnějších zákazníků. Je tu ale háček – prosakuje, že Apple má v plánu osadit iPady Pro obrazovkami typu OLED. Takové tablety však mají dorazit až v roce 2024, letos ne.

MacBook Air

Tady je situace vlastně dost podobná jako u výše zmíněných iPadů. Pokud se vám líbil poslední redesign MacBooku Air, ale zatím jste se nedostali k nákupu, asi není nač čekat. Je spíše nepravděpodobné, že by Apple letos updatoval i své MacBooky Air na nový 3nm čipset M3.

Ale pozor, hned nezoufejte. Spekulace několikrát naznačovaly, že Apple by letos mohl přinést nový větší MacBook Air s 15,2″ displejem a hlavně čipovou sadou M2, respektive M2 Pro. Ani tento kousek by ale neměl dostat čipy M3, které budou uvedeny nejspíš až v poslední čtvrtině roku.

Nové AirPody

Bezdrátová sluchátka AirPods Pro 2. generace Apple s velkou pompou oznámil v září 2022. Kromě toho, že vypadají stejně jako 1. generace, nabízí jen lehce vylepšený zvuk a ANC a stojí opět plnou palbu, tedy necelých 7 500 Kč. Nové AirPody Pro tedy Apple představovat letos nehodlá, to je jasné.

Nicméně ve hře může být nástupce standardních AirPodů 3. generace, popřípadě velkých náhlavních AirPodů Max. Ty dorazily na trh již v roce 2020 a letos by si tedy designovou i funkční obměnu zasloužily. Nabízí se jen otázka, zdali je to pro Apple tak důležitý produkt – kvůli vyšší ceně a velké konkurenci si přece jen nenašel tolik zákazníků jako běžné AirPody nebo varianta Pro.

Apple Car

Je otázka, jestli nejsou spekulace ohledně automobilu od Applu spíše zbožným přáním fanoušků. Několik zdrojů nicméně potvrdilo, že Apple skutečně spřádá plány i na vlastní elektrický vůz. I kdyby se však vyplnily i ty nejodvážnější spekulace, letos se takového produktu nedočkáme.

O tom, že americký gigant plánuje cosi v oblasti automobilů, se objevily minimálně desítky podložených zpráv. Ta poslední pochází od agentury Bloomberg a uvádí, že Apple byl nucenou snížit údajnou prodejní cenu svého elektromobilu na 120 tisíc dolarů, tedy asi 3,3 milionu korun včetně DPH. To ale mimo jiné znamená, že Apple (minimálně pro tuto dobu) eliminoval plány na kompletně samořídící auto bez volantu a pedálů.