Po iPhone 14 Plus ani pes neštěkne. Apple prý pozastavil výrobu

iPhone 12 mini a 13 mini nebyly žádnými prodejními trháky, a proto Apple po dvou letech zanevřel na malé displeje a představil světu přesný opak – iPhone 14 Plus s 6,7″ zobrazovačem. Jak se ale zdá, ani tentokrát v Cupertinu neuhodili hřebíček na hlavičku.

O tom, že se iPhone 14 Plus mizerně prodává, se hovořilo už krátce po jeho představení. Podle analytiků byly předobjednávky velice slabé, což se dalo částečně vysvětlit pozdějším zahájením prodeje – zatímco ostatní iPhony šly na pulty v polovině září, na iPhone 14 Plus se muselo čekat do 7. října.

Jak se bohužel zdá, ani po tomto datu se prodeje výrazněji nezvedly. Podle serveru DigiTimes prý Apple dokonce nechal u jednoho z partnerů zcela zastavit výrobu a u dodavatelů komponent snížil množství objednaných součástek na tento model o 90 procent. Na druhou stranu ale prý minimálně u jednoho dodavatele nechal navýšit výrobu komponent na dražší modely iPhone 14 Pro a 14 Pro Max.

Hardwarové parametry iPhone 14 Plus Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A15 Bionic, hexa-core, 2× 3,23 GHz Avalanche + 4× 1,82 GHz Blizzard, GPU: Apple GPU, RAM: 4 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,8 × 78,1 × 7,8 mm, hmotnost: 203 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1284 × 2778 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: bude upřesněno, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 29 990 Kč Kompletní specifikace

Přehodnocení objemu výroby po zahájení prodejů není nic výjimečného, ovšem obvykle dochází ke změnám o jednotky, maximálně malé desítky procent. Takto velký zásah do výroby iPhonu 14 Plus spíše naznačuje to, že se skutečně jedná o prodejní propadák, kterého jsou plné sklady.

Je možné, že neúspěch tohoto modelu má na svědomí především vysoko nasazená cena – v USA stojí 899 dolarů, což je jen o 100 dolarů méně, než na kolik vyjde iPhone 14 Pro s výkonnějším procesorem, lepšími fotoaparáty a dynamickým ostrovem v displeji. U nás stojí iPhone 14 Plus 29 990 korun, což je částka, kterou ještě do loňského roku vydávali zákazníci za variantu Pro. Kdyby stál iPhone 14 Plus o pár tisícovek méně, možná by šel na odbyt snáze.