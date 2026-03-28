Na internet unikla evropská cena Vivo X300 Ultra: bude vám stačit 50 000 Kč?

Tomáš Zenkl 28. 3. 20:52
Vivo X300 Ultra a Vivo X300s
  • Vivo se již připravuje na premiéru svého nového vlajkového modelu X300 Ultra
  • Ten se usadí na samotném vrcholu nabídky značky a má ambice stát se fotomobilem roku
  • Uniklá cena pro Evropu naznačuje, že si na tuto novinku nechá Vivo zaplatit přímo královsky

Vivo X300 Ultra se blíží a chce se stát vrcholovým predátorem v segmentu vlajkových telefonů. Známe prakticky všechny jeho parametry a k potvrzení tohoto postavení bude mít více než dobrou výbavu. Skvělou zprávou je, že se této vyhlížené novinky dočkáme i v Evropě, a to včetně Česka. Za kvalitu se ale platí a to bude platit i v případě tohoto nejnovějšího přírůstku do kategorie „ultra“ telefonů.

Vivo X300 Ultra se již blíží

Nejprve si shrňme to, co už víme – Vivo X300 Ultra bude mít premiéru 30. března 2026 a nabídne opravdu dechberoucí výbavu. Jeho hlavní hvězdou se pochopitelně stane fotoaparát, který má ty nejvyšší možné ambice a bude postaven okolo dvou čipů s rozlišením 200 Mpx. Zatímco jeden najdeme v hlavním objektivu, druhý poslouží periskopickému teleobjektivu.

Tuto dvojici doplní 50Mpx ultra-širokoúhlý fotoaparát a celá soustava samozřejmě ponese cejch slavné značky Zeiss. V oblasti fotografií se neočekává nic jiného než absolutorium a schopnosti, kterými nechá za sebou veškerou konkurenci, včetně iPhonu 17 Pro Max, Pixelu 10 Pro XL nebo Samsungu Galaxy S26 Ultra. Zkrátka, fotografická elita.



Cena, ze které vám spadne brada

A teď k tomu horšímu – k ceně. Vlajkové telefony Vivo nepatří k nejlevnějším a tato značka se nikdy nesnažila podbízet nízkou cenou. Vypadá to ale, že s modelem X300 Ultra to ambiciózní čínský výrobce posune na úplně novou úroveň. Na internetu se začaly šířit obrázky z oficiálního evropského obchodu Vivo, které odhalují cenovku dechberoucích 1 999 euro.

To je po přepočtu necelých 50 tisíc korun a to je cenová hladina, kam se odváží vydat opravdu jen málokdo. Tolik nestojí ani iPhone 17 Pro Max s pamětí 1 TB, ani Samsung Galaxy S26 Ultra se stejně velkým úložištěm a v těchto cenových vodách plavou obecně jen skládací telefony. Otázkou je i to, pro jakou paměťovou verzi tato cena platí a zda zahrnuje externí fotokit.

Fotokit jako součást balení?

K Vivo X300 Ultra bude dostupný i speciální fotografický kit s opravdu bohatými doplňky. Nabídne pouzdro, fotografický grip, šroubovací kroužky, přídavné objektivy s různými ohniskovými vzdálenostmi, sadu filtrů, poutko a také čistící sadu. Pokud stojí základní kit k Vivu X300 Pro nějakých 10 tisíc korun (i když aktuálně zlevnil na půlku), tento bude mít větší hodnotu.

Pokud by samostatně stál třeba 15 tisíc korun a byl součástí balení Viva X300 Ultra za 50 tisíc korun, cena by byla vlastně v pořádku. Jenže z uniklých materiálů to tak bohužel nevypadá a naopak se zdá, že oněch 1 999 euro bude stát jen samostatný telefon a kit bude nutno zakoupit zvlášť. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine. Již 30. března 2026 budeme mít jasno.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

