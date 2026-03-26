Vivo X300 Ultra bude mít nejlepší fotokit na světě, takhle bude vypadat

- Značka Vivo příští týden představí svůj nejvybavenější smartphone
- Vivo X300 Ultra nabídne podporu profesionálního fotografického příslušenství
- Speciální kit bude obsahovat teleokonvertory, filtry i speciální grip
Už příští týden bude odhalen smartphone Vivo X300 Ultra, který má ambice stát se jedním z nejlepších fotomobilů letošního roku. Výrobce tomuto telefonu dopřeje nejen kvalitní snímače a optiku, ale rovněž velkou spoustu fotografického příslušenství. Podívejte se, co všechno bude součástí balení speciální edice.
Vivo X300 Ultra: toto všechno bude obsahovat fotografický kit
Vivo X300 Ultra bude perfektně vybavený smartphone sám o sobě, pro opravdu náročné uživatele výrobce chystá speciální „Photography Edition Kit“, který bude obsahovat nepřeberné množství fotografických doplňků. Sada pro fotografy bude dodávána v objemné černé krabici.
Součástí krabice bude jednak standardní balení s telefonem, 100W nabíječkou, kabelem a prémiovým pouzdrem, ta pravá zábava ovšem začne po otevření speciálního šuplíku s příslušenstvím. Jeho obsahem bude:
- Modulární pouzdro sloužící jako montážní bod pro ostatní doplňky – objektivy, filtry a objektivy
- Profesionální fotografický grip s dvoupolohovou mechanickou spouští, zoomovacím kolečkem, ergonomickou rukojetí a Bluetooth připojením
- Šroubovací kroužky pro ochranu modulu fotoaparátu a pro montáž objektivů a filtrů
- Sada přídavných objektivů s různými ohniskovými vzdálenostmi (200 a 400 mm) a dvěma stativovými bajonety
- Sada filtrů obsahující CLP polarizační filtr, ND filtry (pravděpodobně ND8/ND16) a závitové uchycení kompatibilní s objektivovým adaptérem
- Poutko, které se připevňuje k modulárnímu pouzdru a popruh na tělo
- Čistící sada obsahující mikrovláknovou utěrku a malý štěteček
Vivo X300 Ultra má obsahovat dva 200 Mpx snímače (hlavní a teleobjektiv) a 50Mpx širokoúhlou kamerku. Zpracování fotografií dostane na starosti obrazový koprocesor čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, o jejich ladění se pak tradičně postará legendární fotografická značka Zeiss.
Premiéra Vivo X300 Ultra je naplánovaná na 30. března a zatím se zdá, že telefon bude dostupný i v České republice. Nevíme však, zda pouze v základním balení, nebo rovněž ve fotografickém kitu. Více informací budeme mít už za několik málo dní.