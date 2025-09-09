TOPlist

Dnes večer to vypukne! Sledujte odhalení iPhone 17, dorazí i ultratenký model

Jiří Hrma
Jiří Hrma 9. 9. 9:00
0
Zleva: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max
  • Dnešní keynote Applu je pro řadu uživatelů tou nejdůležitější technologickou událostí roku
  • Kromě nových iPhonů 17 (Pro/Max) se dočkáme i Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3
  • Překvapením večera bude ultratenký iPhone 17 Air s tloušťkou pouze 5,5mm (v nejtenčím místě)
  • Dnes se také dozvíme, kdy se všechny novinky dostanou do prodeje a kolik budou stát

Už dnes večer v 19:00 našeho času Apple představí své nejnovější produkty pro nadcházející období. Hlavními hvězdami večera budou samozřejmě nové iPhony. Opět se dočkáme čtveřice modelů – iPhonu 17, iPhonu 17 Pro, iPhonu 17 Pro Max a nově i ultratenkého iPhone 17 Air. Světlo světa už ale nespatří iPhone 17 Plus, který Apple zařízl.

Letošní řada iPhonů ale bude jiná než ta loňská – Apple u většiny modelů změní design zadní strany. iPhone 17 Air by měl v portfoliu Applu plnit podobnou roli jako Galaxy S25 Edge v nabídce Samsungu – bude se jednat o prémiový telefon, u něhož bude hrát hlavní housle design. Výbava pak má být podle dosavadních informací někde na půli cesty mezi základními a Pro modely.

iPhone 17 Air

Chystaná žiletka má být tenčí než Galaxy S25 Edge – v nejtenčím místě by měl mít pouze 5,5 mm, přes fotoaparát pak máme naměřit 9,5 mm. Spekuluje se, že iPhone 17 Air bude jediným iPhonem v letošní nabídce s titanovým rámečkem – u zbývajících modelů se Apple zřejmě vrátí k hliníku. Titan je lehčí a pevnější než hliník, což se u takto tenké konstrukce rozhodně hodí, na druhou stranu má ale vyšší uhlíkovou stopu. Více informací o iPhone 17 Air se dočtete v tomto podrobném článku.



iPhone 17 Air na IFA 2025



Nepřehlédněte

Nejtenčí iPhone 17 naživo! Návštěvníky veletrhu pobláznily makety novinek od Applu

iPhone 17 Pro/Max

Letošní iPhony 17 Pro & Max dostanou oproti minulým modelům výrazně větší modul fotoaparátu táhnoucí se přes celou šíři zad. V tomto případě nejde jen o estetický důvod, Apple prý do svých vrcholných telefonů nasadí výrazně lepší teleobjektiv. Jednak u něj navýší rozlišení čipu na 48 megapixelů, a také pravděpodobně přepracuje samotnou konstrukci periskopické kamerky, která umožňuje bezztrátový zoom na delší vzdálenost. Současné iPhony Pro disponují 5× optickým přiblížením (ekvivalent ohniskové vzdálenosti 120 mm), u těch nadcházejících se spekuluje až o 8× zoomu.

Spekulované barevné varianty iPhonu 17 Pro
Spekulované barevné varianty iPhonu 17 Pro

Kromě iPhonů se dočkáme i nových Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. V neposlední řadě by měl jablečný gigant z Cupertina odhalit i novou generaci špuntových sluchátek AirPods Pro 3.

Keynote Applu s podtitulem „Awe dropping“ začíná už dnes v 19:00 českého času. Na SMARTmanii se tradičně během dnešního večera můžete těšit na podrobné články o všech představených produktech včetně českých cen a termínu zahájení prodeje.

Apple keynote: oficiální live stream

Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

