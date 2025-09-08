Lepší displej a víc stylu! Už zítra dorazí nové Apple Watch Series 11

- Apple Watch má nabídnout zajímavé vylepšení displeje
- Pravděpodobně se budeme muset rozloučit s variantou Jet Black
- K představení nových hodinek má dojít společně s novými iPhony už zítra v 19:00
Ačkoli se v případě úterního eventu společnosti Apple hovoří především v souvislosti s novými smartphony iPhone 17, společně s nimi plánuje představit i chytré hodinky Apple Watch Series 11 a nejspíše také Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3. Největší pozornost z této spekulované trojice vzbuzuje ten nejpopulárnější model, tedy Apple Watch Series 11. Na rozdíl od stále ještě současné generace se v případě Series 11 nespekuluje o výrazné změně designu, tudíž můžeme předpokládat, že se nebude zásadně lišit od nastaveného trendu.
Drobný pokrok v mezích zákona
Změnou by neměl projít ani rozměr displeje, nicméně v jeho případě se má Apple uchýlit k vylepšení, alespoň podle Marka Gurmana z Bloombergu. Ten tvrdí, že Apple nasadí do modelu Series 11 panel s vyšším jasem než doposud, konkrétní však v tomto ohledu nebyl. V plánu má mít Apple také proměnu nabízených barevných kombinací, přičemž rozloučit se pravděpodobně můžeme s černou variantou s názvem Klavírní černá (v originále Jet Black). V jejím případě se totiž často skloňuje odlupování barevného povrchu, což můžeme potvrdit i z dlouhodobých zkušeností v rámci redakce.
Ani v tomto případě ovšem bohužel nevíme, jaké barvy Apple v případě Series 11 plánuje nabídnout. Obecně se ovšem předpokládá, že Series 11 bude spíše decentní upgrade, který hodinky od Applu neposune výrazným způsobem kupředu, byť nějakých drobných vylepšení se jistě dočkáme. Ve hře je také varianta, že Apple dobře utajil, jaké novinky v rámci Apple Watch Series 11 chystá, a během samotného představení budeme překvapeni.
Další, již dříve spekulovanou novinkou by měl být nový modem od MediaTeku podporující 5G RedCap, jenž by měl být součástí použitého čipsetu S11. Mezi skloňované novinky patří také senzor pro monitorování vysokého krevního tlaku, avšak v tomto případě to vypadá, že Apple tuto spekulovanou novinku nestihne nasadit v rámci letošních modelů, alespoň podle informací Marka Gurmana. S čím na nás Apple vyrukuje, se dozvíme už toto úterý 9. září.