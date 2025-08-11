Apple Watch Series 11 v přípravě. Co všechno o nich víme?

- Apple v září nepředstaví pouze nové iPhony, ale údajně i 11. generaci Apple Watch
- Letošní hodinky se mají měnit hlavně uvnitř, dočkat se máme rychlejšího čipu a 5G modemu
- Spoustu nových funkcí dodá systém watchOS 26
Apple příští měsíc představí nové iPhony, a kromě nich se zřejmě dočkáme i jedenácté generace hodinek Apple Watch. Jelikož přechod z Apple Watch Series 9 na aktuální Series 10 přinesl poměrně velké množství vylepšení, letošní upgrade bude spíše z kategorie těch menších. Co všechno na nás Apple chystá?
Rychlejší čipset
Letošní Apple Watch by měl pohánět nový čipset Apple S11 s vyšším výkonem a doufejme, že i s lepší efektivitou. Výdrž na jedno nabití je u jablečných hodinek hlavní slabinou, takže každá hodina k dobru bude ohodnocena potleskem. Podle webu Mac Rumors by rovněž mohl být nový čip o něco kompaktnější, což by znamenalo větší prostor pro další komponenty, například baterii.
Nový modem
Čipset Apple S11 by měl být spárován s novým 5G modemem od MediaTeku. Tento modem by měl podporovat technologii RedCap (Reduced Capability), která je navržena pro energeticky úspornější zařízení nevyužívající plnou šířku pásma a maximální rychlosti pro přenos dat.
Monitorování krevního tlaku
Apple v souvislosti se svými hodinkami pracuje i na monitoringu krevního tlaku, byť v tuto chvíli není jasné, zda bude připraven tuto funkci nasadit už letos. Pokud se tak stane, měly by hodinky upozorňovat uživatele na hypertenzi, tedy zvýšený tlak, který je rizikovým faktorem pro srdeční choroby, mrtvici a další zdravotní problémy. Nelze předpokládat, že měření bude stejně přesné jako u klasických monitorovacích zařízení, nicméně data z hodinek by mělo být možné použít jako podklad pro lékaře, který následně bude moci nasadit přesnější měření.
Novinky spojené s watchOS 26
Pochopitelně hromadu hodinek Apple přidá i aktualizací softwaru. Apple Watch Series 11 půjdou do světa s novým systémem watchOS 26, který byl představen na červnové vývojářské konferenci WWDC. Novinkou bude například Workout Buddy, což bude virtuální AI trenér využívající data od skutečných trenérů ve funkci Apple Fitness+. S watchOS 26 také Apple nasadí upravený design využívající rozhraní Liquid Glass, aktualizované chytré sady, přepracované ovládací centrum, podporu nových gest apod.
V kódu iOS se rovněž nacházejí střípky dosud nepředstavených funkcí, jednou z nich má být spánkové skóre, které má předpovídat, jak budete po prospané noci schopen přes následující den fungovat. V beta verzi na současných hodinkách tato funkce není aktivní, je tedy možné, že si ji Apple schovává až pro Apple Watch Series 11.
Drobnosti k výročí?
Hodinky Apple Watch v letošním roce slaví 10. výročí své existence, je tedy možné, že Apple bude chtít toto jubileum nějak oslavit, například speciálními řemínky. Dříve se hovořilo i o výročních Apple Watch s tenčím pouzdrem a novým systémem uchycení řemínků, jejich uvedení ale zatím nic nenasvědčuje.
