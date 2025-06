iOS 26 potvrdil existenci AirPods Pro 3! Co o nich zatím víme?

Představení nové generace sluchátek AirPods Pro 3 se podle všeho blíží

Objevila se o nich další zmínka, tentokrát v softwaru iOS 26

Nejdříve by k představení mohlo dojít už na podzim, společně s novými iPhony

Sluchátka AirPods patří bezesporu mezi nejoblíbenějších bezdrátová sluchátka na trhu, minimálně pro uživatele zařízení Apple. Zlatou střední cestou jsou v portfoliu společnosti z Cupertina špunty AirPods Pro 2, která jsou na trhu od roku 2022, respektive od roku 2023, pokud počítáme mírný refresh v podobě pouzdra s USB-C. I když plus minus dva tři roky není zrovna dlouhá doba, pro bezdrátová sluchátka se jedná o vcelku dlouhý cyklus a proto není divu, že nejeden zákazník již vyhlíží, kdy by se na trhu mohl objevit jejich nástupce.

Další zmínka o sluchátkách AirPods Pro 3

Jak nyní objevil Steve Moser z MacRumors v rámci kódu nového operačního systému iOS 26, představení AirPodů Pro 3 bychom se mohli dočkat již relativně brzy. V systému se totiž objevily zmínky nejen o sluchátkách AirPods Pro a AirPods Pro 2, ale také o AirPods Pro 3. V současné době pochopitelně neexistují žádné AirPods Pro 3, ale podle spekulací Apple plánuje představit novou generaci na podzim tohoto roku.

Zmínky ukryté v uživatelském rozhraní souvisejícího se sluchátky totiž výrazně naznačují, že Apple se v zákulisí připravuje na uvedení nového produktu na trh. Není to ostatně poprvé, co Apple naznačil existenci AirPods Pro 3. Minulý měsíc Apple změnil odkaz na AirPods Pro druhé generace na „AirPods Pro 2 nebo novější“, i když v současné době žádné „novější“ neexistují. A na jaké novinky se pravděpodobně můžeme těšit?

AirPods Pro 3 nejspíše budou mít nový vzhled jak sluchátek, tak pouzdra, přičemž Apple možná pouzdro ztenčí, stejně jako to udělal v případě AirPods 4. Vylepšení by také měl dostat čip starající se o zvuk, který by měl přinést vylepšené aktivní potlačení hluku a vyšší kvalitu zvuku. Nová generace sluchátek podle některých spekulací může také nabídnout funkci monitorování srdečního tepu a snímání teploty kůže.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.