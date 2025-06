Apple na WWDC nezapomněl ani na AirPody. Těšit se můžete na tyto novinky

V Cupertinu v rámci konference WWDC představil Apple také novinky pro sluchátka

Sice se jedná jen o několik drobností, nicméně ty mohou řadě lidí přijít vhod

Na sluchátka AirPods 4 a AirPods Pro 2 dorazí na podzim letošního roku

Včerejší představení novinek v rámci úvodní keynote na vývojářské konferenci Applu WWDC jsme nejenže jako jediná česká redakce sledovali živě přímo na místě, ale také jsme vám přinesli přehled toho nejzajímavějšího, co Apple představil. Vzhledem k tomu, že keynote byla tradičně nabitá informacemi k prasknutí, se do našeho výběru nedostalo úplně všechno, byť zrovna na sluchátka AirPods by byla chyba zapomenout. Na jaké novinky se mohou těšit jejich majitelé?

Drobnosti, které potěší

První novinku ocení především vývojáři a tvůrci obsahu. AirPods 4 a AirPods Pro 2 totiž mohou být použity pro nahrávání zvuku ve studiové kvalitě, například rozhovorů, podcastů, videí a dalšího obsahu. Podle Applu také zvládnou sluchátka nahrávat vokále ve vysoké kvalitě. Vylepšení se dočkala také kvalita zvuku při běžných hovorech, internetových hovorech FaceTime či v jakýchkoli jiných aplikacích, jenž využívají CallKit, jako je kupříkladu Zoom.

AirPody mohou být nově využity také jako dálková spoušť fotoaparátu, a to nejen v případě nativní aplikace, ale také v aplikacích třetích stran. Stačí pouze stisknout a podržet nožičku, čímž se pořídí snímek, nebo zahájí nahrávání videa, přičemž stejné gesto zaznamenávání také ukončí.

Zajímavou novinkou je také možnost manuálně aktualizovat firmware, tudíž už nebudete odkázáni na to, až to za vás někdy udělá Apple. Tuto možnost můžete využít přímo z nastavení v rámci připojeného zařízení. Další užitečnou vychytávkou, kterou ovšem ocení jen menšina z nás, je automatické zastavení přehrávání v případě, že usnete. Pokud posloucháte hudbu či podcasty na dobrou noc, pak je tato funkce přesně pro vás.

V rámci ekosystému Apple je jednou z výhod sluchátek AirPods také plynulé párování s ostatními zařízeními. K nim se nyní přidává také váš automobil podporující CarPlay – jakmile totiž usednete do podporovaného vozidla, můžete aktuálně poslouchanou hudbu ovládat přímo z infotainmentu. Zajímavostí je, že to funguje i obráceně. Nově totiž můžete udržet přehrávání vybrané hudby ve sluchátkách, i když si v autě či přes HomePod přehráváte jinou hudbu.

A kdy se novinek pro sluchátka AirPods 4 a AirPods Pro 2 dočkáme? Stejně jako v případě všech ostatních nových verzí systému, také aktualizace firmware pro bezdrátová sluchátka od Applu dorazí v plné verzi až na podzim letošního roku.

