Apple si nevšiml, že paměti zdražují? Jeho březnové novinky jsou až překvapivě levné

- Březnové novinky od Applu překvapily svojí přívětivou cenou
- Firma z Cupertina si u vybraných produktů dovolila zvyšovat kapacity pamětí bez nárůstu ceny
- MacBook Neo má ambici převrátit odvětví počítačů naruby
Nikdy jsem nevlastnil žádný produkt Apple. Jednak jsem nikdy nechtěl být otrokem ekosystému jedné značky a přijít tak o svobodu vybírat si zařízení podle chuti, a také bych si případný nákup nedokázal obhájit – mimo zlatou cupertinskou klec se vždycky daly najít produkty se zajímavějším poměrem ceny a výbavy. Cenotvorba jablečných technologických novinek z minulých týdnů mi do hlavy nasadila červíka, který začíná druhý argument pomalu nahlodávat. Navzdory dramatickému zdražování pamětí se Apple držel při stanovování cen svých březnových novinek překvapivě při zemi a konkurence má důvod mít se na pozoru.
Více paměti za stejnou cenu není samozřejmost
Prvním produktem, který Apple na začátku března představil, byl iPhone 17e. Tento telefon přinesl oproti svému předchůdci minimum vylepšení (zejména novější čipset a podporu magnetického nabíjení), Apple nicméně mile překvapil dvojnásobnou kapacitou úložiště za nezměněnou cenu.
Firma z Cupertina se tak nevydala cestou Samsungu, který u řady Galaxy S26 sáhl k poměrně razantnímu navýšení cen – základní Galaxy S26 například zdražil kvůli dvojnásobné paměti o 2 tisíce korun, některé další modely z řady dokonce zdražily i bez navýšení paměti.
Překvapivě „levné“ MacBooky
Stejnou strategii Apple použil i o den později při představení MacBooků Air s čipem M5 – základní kapacita úložiště narostla na důstojných 512 GB, prodejní cena se přitom nezměnila. MacBook Air se díky tomuto upgradu překvapivě stal zajímavou variantou pro člověka, který touží po kvalitním každodenním počítači s cenou okolo 30 tisíc korun.
Za ekvivalent MacBooku Air ve světě Windows lze považovat Surface Laptop, ovšem pokud si v konfigurátoru Microsoftu naklikáte 13,8″ variantu s 512GB úložištěm, vyskočí na vás cena 36 599 korun, a ještě se musíte smířit s pomalejším procesorem Snapdragon X Plus. Za podobné peníze u Applu dostanete MacBook Air s nejvýkonnější variantou čipu M5 a 1TB úložištěm. Microsoft by měl u příští generace svých počítačů cenotvorbu přehodnotit – ve srovnání s jeho Surfacy působí MacBooky jako levné počítače. Kdo by to byl ještě před pár roky řekl?
Zatřese MacBook Neo celým odvětvím?
Samostatnou kapitolou je pak MacBook Neo – základní notebook s telefonním procesorem, který se dá pořídit už za 16 990 korun. A pokud jste student, tak jen 14 290 Kč, a navíc se proslýchá, že Apple nijak neověřuje, zda jím doopravdy jste a teoreticky si jej tak za tuto cenu může pořídit úplně každý.
Ano, tento počítač je plný kompromisů, ovšem ani jeden z nich nebrání plnohodnotnému používání. Naopak se jedná o velmi zajímavé řešení pro studenty nebo nejméně náročné uživatele. Apple dosud neměl této skupině zákazníků co nabídnout (přeci jen málo kdo chce utratit za „startovací“ notebook 30 tisíc korun), ovšem najednou přichází s velmi dobře použitelným počítačem a téměř poloviční cenou.
O tom, že bychom měli brát MacBook Neo vážně, svědčí i mediální výstupy od konkurence. Jeden z ředitelů značky Asus například tento stroj přirovnal spíše k tabletu, z jeho vyjádření jsou ale cítit oprávněné obavy. Do města, ve kterém dosud vládly pevnou rukou Chromebooky a levné počítače s Windows, totiž přijel nový šerif. Šerif, který může už v letošním roce výrazně zatřást celým odvětvím.
Apple postavil zájemce o nový levný počítač před zdánlivě nelehkou volbu – můžete se přehrabovat v nepřeberném množství různě vybavených a různě fungujících počítačů, anebo prostě sáhnete po jednoduchém, a přitom funkčním MacBooku. Studenti navíc mohou mít rozhodování o něco snazší, neboť mnozí z nich už jsou spokojenými uživateli iPhonů.
Tip: MacBook Neo je v prodeji. Při upgradu vychází dokonce jen na 7 490 Kč!
Apple navíc může těžit z významného sekundárního efektu – jestliže si studenti navyknou používat jeho počítače, pravděpodobně budou chtít i v budoucnu zachovat přízeň ekosystému. Nízké marže na MacBooku Neo mohou být v horizontu několika let přetaveny v zajímavější zisky.
Konkurence má důvod k obavám
Apple svými březnovými novinkami překvapil. Zákazníci hledající nový hardware podle nejlepšího poměru ceny a výkonu, budou patrně nadále hledat v nepřeberných nabídkách u konkurence, ovšem čím dál častěji jim bude v hlavě tajemný hlas našeptávat, že za podobné peníze se dá koupit dobře vybavený přístroj s logem nakousnutého jablka. Jako uživatel konkurenčních platforem musím uznat, že cenotvorba březnových novinek se Applu opravdu povedla. Zatím nemám důvod otvírat dvířka do zlaté klícky, ale červíček hlodá…