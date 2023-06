WWDC je tu! Apple ukáže iOS 17, watchOS 10 a snad i revoluční brýle

Již příští týden v pondělí bude Apple pořádat svou výroční konferenci Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC23). Ta potrvá 5 dní a na jejím začátku bude tradiční zhruba 1,5hodinová konference streamovaná na internet, během níž Apple uvede nové softwarové aktualizace pro iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS a dost možná i pár hardwarových novinek. Čeho se v pondělí 5. června dočkáme?

Největší očekávání jako již tradičně směřují k premiéře iOS 17. Systém by měl být na novinky rozhodně bohatší než loňská verze iOS 16. K tomu bychom si i přáli, aby byla aktualizace o poznání stabilnější než před rokem. Jaké novinky v iOS 17 očekáváme?

iOS 17 podle dostupných informací dorazí ve stejném okně jako jeho předchůdci – tedy se startem prodeje nových iPhonů 15. Předběžně tedy očekávejte nový iOS 17 někdy v druhé polovině září. Podpora by měla být zajištěna pro iPhone 8 a novější.

Také nová aktualizace pro hodinky by měla být v mnohém revoluční. Počítá se s novým zpracováním widgetů (komplikací) na hlavní obrazovce s ciferníkem. Uniklo též, že Apple zpřístupní digitální korunku uživatelům a třetím stranám. V neposlední řadě by nový háv zasloužilo menu aplikací, které se od začátku nijak nezměnilo.

Objevovaly se i zprávy o tom, že watchOS 10 bude největší aktualizací hodinkového systému na Apple Watch v historii, fanoušci chytrých hodinek se tedy mají na co těšit. V tuto chvíli bohužel netušíme, jaké hodinky na aktualizaci dosáhnou. S velkou pravděpodobností bude watchOS 10 vyžadovat Apple Watch Series 5 a novější.

O updatu pro počítače Mac jménem macOS 14 toho zatím víme zdaleka nejméně. Apple dokázal celkem schopně ukrýt veškeré spekulace a v tuto chvíli skutečně není jasné, s čím nová aktualizace přijde.

there are 15 names of places in California Apple trademarked but never used, to date every name they have used was one of those trademarks

UNUSED:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly

Skyline

Redtail

Sonoma

Sequoia

Mammoth

USED:

Ventura…

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 21, 2023