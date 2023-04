Od iOS 11 se nezměnilo, teď Ovládací centrum čeká obří proměna

Anonymní zdroj tvrdí, že Ovládací centrum dozná s iOS 17 velkých změn

Uživatelé by si nejvíce přáli větší možnost úpravy a konfigurace

Věrohodný zdroj serveru MacRumors informoval o tom, že Ovládací centrum v systému iOS dozná s aktualizací iOS 17 velkých změn. Dávalo by to smysl, s updatem iOS 17 totiž Ovládací centrum oslaví 10 let. Poprvé bylo uvedeno v iOS 7, design se však nijak výrazně nezměnil od uvedení od iOS 11.

Žádné konkrétní informace zatím nemáme, zdroj pouze uvedl, že Apple obrazovku s přepínači přepracuje. Anonymní zdroj již v minulosti přinesl jako první vcelku detailní údaje o tom, jak bude vypadat a fungovat dynamický ostrov u iPhonu 14 Pro a Pro Max.

V tuto chvíli slouží Ovládací centrum primárně pro ovládání rychlých přepínačů, jako Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, letový režim, jas obrazovky, hlasitost, režimy soustředění a podobně. Nabízí také částečnou možnost konfigurace dolních tlačítek, které fungují jako zástupci pro jednotlivé aplikace a funkce (záznam obrazovky, kalkulačka nebo svítilna).

Uživatelé však dlouhodobě volají po větších možnostech přizpůsobení. Ovládací centrum ve velmi podobném designu najdeme i na iPadOS a také na počítačích Mac, konkrétně od verze macOS 11 Big Sur.