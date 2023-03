iOS 17 zřejmě přinese zásadnější novinky, než se původně očekávalo

Nová verze operačního systému iOS by mohla přinést zajímavá vylepšení

Novinář Mark Gurman bohužel nic konkrétního nezmínil

Co iOS 17 přinese se dozvíme snad už v červnu na konferenci WWDC

S příchodem jara se blíží také tradiční vývojářské konference technologických gigantů, Apple nevyjímaje. Na letošní WWDC by se měla objevit také nová verze operačního systému iOS s pořadovým číslem 17. Ta podle prvotních spekulací neměla přinášet žádné zásadní novinky, ale spíše jen drobná vylepšení – důvodem mělo být představení headsetu pro rozšířenou a virtuální realitu, o kterém se už pár let spekuluje. Nyní se ale zdá, že iOS 17 přinese více vychytávek, než se původně předpokládalo.

Podle uznávaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu se dočkáme hned několika užitečných funkcí, o kterých uživatelé iOS dlouho snili. Sice by podle něj nemělo mít podobnou velkou věc jako bylo vylepšení zamykací obrazovky u iOS 16, přesto si ale myslí, že budou uživatelé spokojení. O co konkrétně půjde Gurman neprozradil, nicméně novinář je znám pro své poměrně spolehlivé zdroje, takže se jistě máme na co těšit.

K představení iOS 17 by mělo dojít už v červnu na vývojářské konferenci Applu, přičemž ostrý start se očekává jako již tradičně s příchodem nové generace iPhonů na podzim. Ze spekulovaných funkcí se možná dočkáme vylepšeného CarPlay, změn pro hlasovou asistentku Siri, podpory pro instalaci aplikací z jiných zdrojů než je App Store či podpory headsetu pro smíšenou realitu, který nejspíše Apple představí.