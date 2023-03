iOS 17 se blíží. Kdy se dočkáme představení?

iOS 17 by letos nemuselo být hlavním hřebem konference WWDC

Zastínit by jej mělo odhalení headsetu pro smíšenou realitu

Konference se pravděpodobně odehraje začátkem června

Začátek jara v technologickém světě znamená čas, kdy velké společnosti pořádají vývojářské konference. Výjimkou by neměl být ani Apple, který rovněž začátkem června hostí svou akci WWDC. Na ní se tradičně představuje celá řada softwarových (a někdy i hardwarových) novinek, přičemž jednou z vlajkových lodí je mobilní operační systém iOS. Ten by měl letos dosáhnout už na sedmnáctou verzi. Na co se můžeme těšit?

V případě softwaru nejsou úniky informací u Applu tak časté, proto můžeme nad novinkami pouze spekulovat. Nejpravděpodobnější je, že firma z Cupertina tento rok nic převratného nepředstaví a spíše se soustředí na vylepšování aktuálních funkcí, například Dynamického ostrova. Tomu se kloní například také Bloomberg, který předpokládá, že by Apple mohl iOS 17 odsunout na vedlejší kolej ve prospěch headsetu pro smíšenou realitu, o kterém se už nějaký ten pátek spekuluje.

Kromě kódového označení Dawn, v překladu úsvit, bohužel žádné zásadní informace nemáme. Nejčastěji se hovoří o možnosti instalace aplikací z jiných zdrojů než je App Store, byť k tomuto jsme značně skeptičtí. Konference WWDC by se mohla odehrát už první týden v červnu, nicméně na oficiální potvrzení si budeme muset ještě počkat. To tradičně přichází v období mezi březnem a dubnem.