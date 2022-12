Analytik informuje o dalším zpoždění headsetu Apple VR. Jak dlouho ještě budeme čekat?

K představení headsetu pro rozšířenou realitu od Applu mělo podle neoficiálních informací dojít na začátku roku 2023. Podle posledních zpráv z dodavatelského řetězce se ale nejspíše musíme připravit na další zpoždění. Podle analytika Ming-Chi Kua jsou důvodem blíže nespecifikované softwarové problémy a úpravy. Posune se tedy oficiální odhalení i začátek prodeje.

(6/8)

My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022