iPhone jako chytrý displej? iOS 17 má přinést tuto praktickou novinku

Chytrý displej v portfoliu Applu chybí

Suplovat by jej v budoucnu mohly všechny iPhony s operačním systémem iOS 17

Nová podoba zamykací obrazovky by se mohla objevit také na iPadech

Operační systém iOS čeká v dohledné době představení nové verze s číslem 17. Ačkoli první střípky o nové verzi se objeví až na vývojářské konferenci WWDC 5. června, spekulace jedou už nyní na plné obrátky. Nyní svou trochou do mlýna přispěl známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého se Apple chystá proměnit zamykací obrazovku všech iPhonů. A nutno podotknout, že půjde o poměrně razantní změnu.

Razantní změny na displeji iPhonů

V současné podobě zvládne zamykací obrazovka zobrazit kromě data a času i několik widgetů, nicméně oproti možnostem, jaké nabízí Android, je to poměrně slabé kafe. Gurman tvrdí, že Apple má v rukávu jedno eso – údajně se chystá rozšířit množství informací, které se na zamykací obrazovce objeví, pokud bude zařízení v horizontální poloze. Mělo by se jednat o jakousi obdobu chytrého displeje, který má ve své nabídce Google či Amazon. Samotná obrazovka by měla používat tmavé pozadí a výrazný text pro snadnou čitelnost. Kromě toho pravděpodobně Apple experimentuje také s interaktivními widgety, které by rozšířily současnou nabídku.

Zajímavá je také informace, že by se nová podoba zamykací obrazovky mohla objevit i na iPadech, nicméně v tuto chvíli není jasné, zda se objeví rovnou v iPadOS 17, nebo až v některé z dalších verzí. Proměna zamykací obrazovky v obdobu chytrého displeje nicméně dává mnohem větší smysl právě na iPadech, proto doufáme, že Apple nevyhradí tuto funkcionalitu pouze pro menší obrazovky iPhonu.