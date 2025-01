Víme, jaké novinky letos Apple odhalí! iPhone 17 doplní hned 15 nových produktů

Apple to v roce 2025 pořádně rozbalí, prý představí iPhone 17 a k němu 15 dalších produktů

Mezi nimi třeba Mac Pro či nástěnný displej pro ovládání chytré domácnosti

Zároveň se zaměří na levnější modely – dočkáme se iPhonu SE, základního iPadu i nového HomePodu mini

Rok 2025 bude pro americkou společnost Apple jednoznačně stěžejní, domnívá se novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg. Firma musí potvrdit svou pozici nejhodnotnější firmy na trhu, navíc prý plánuje aktualizovat celou řadu produktů, na které v posledních letech nezbýval čas. Klasickou sadu nových MacBooků, iPhone 17 a nové hodinky tak doplní levnější iPhone SE, HomePod, Mac Pro anebo úplně nové produkty chytré domácnosti.

MacBook Air s M4

První novinky s logem nakousnutého jablka Gurman očekává prakticky za chvíli. Nejprve přijdou na řadu MacBooky Air s novým čipem M4, lze pomýšlet na 13″ (J713) a 15″ (J715) model. Vloni došlo k představení tenkých kancelářských laptopů zkraje března, hned v prvním týdnu. Stejné načasování lze očekávat i letos.

První iPhone hned na jaře

Krátce poté, dle aktuálního načasování na konci března či zkraje dubna, dorazí první iPhone letošního roku. Ačkoliv převažuje shoda na tom, že půjde o iPhone SE 4. generace, některé zdroje o něm referují jako o iPhonu 16E. Gurman se drží konzervativního označení „SE“.

Novinka zaujme kompaktním designem po vzoru iPhonu 14, OLED displejem s úhlopříčkou 6,06–6,1″, čipovou sadou A18 Bionic a plnou podporou Apple Intelligence, což je pro našinec stále spíše nezajímavý prvek výbavy.

Důležitá však může být cena. Zdroj se domnívá, že Apple nezachová tradiční cenovku 429 dolarů (v Česku 12 990 korun) a bude muset zdražit. Ve výsledku by tak nový iPhone SE/16E mohl stát 15–18 tisíc korun, ale s tím, že v nabídce zůstane i iPhone SE z roku 2022, a to za stejnou cenu 12 990 korun, avšak bez výhod, které přináší nová generace.

iPad Air s M4

Zanedlouho po iPhonu SE přijdou na řadu iPady. Vylepšení se dočká jak základní, vstupní model (poslední z roku 2022), tak i modely Air. U prvního jmenovaného půjde o zásadní vylepšení z hlediska atraktivity na trhu. Inovace v podobě 8 GB RAM a čipu A17 Bionic by totiž měly iPadu zajistit podporu Apple Intelligence.

iPad Air ve dvou velikostech (11″ a 13″) už Apple AI podporuje, letos by tak měl jen přejít z čipu M2 na novější M4, čímž se zásadně přiblíží k iPadu Pro. Ten letos nástupce dostat nemá, až příští rok s novou čipovou sadou M5. iPad a iPad Air by měly přijít v květnu, na výročí loňské premiéry modelů Air a Pro v Londýně. Není však vyloučeno, že výrobce premiéru nových iPadů a iPhonu SE spojí.

Tajné eso: chytrá domácnost

Vstup do cela nového segmentu má představovat zařízení interně označované jako „Pebble“, často se o něm však hovoří jako o Apple HomePad. O co jde? Apple HomePad by měl být chystaný nástěnný displej určený pro ovládání chytré domácnosti. Spekuluje se, že bude fungovat jako centrální hub pro všechna zařízení v domácnosti kompatibilní s platformou Apple HomeKit: tedy osvětlení, zabezpečení, termostaty a další.

HomePad by měl umožňovat rychlý přístup k nastavení a ovládání těchto zařízení přes dotykový displej, který by šel umístit na zeď nebo jiná frekventovaná místa v domácnosti. Zároveň má disponovat vlastní baterií, 6″ displejovým panelem s tlustými rámečky, vestavěným fotoaparátem a reproduktory. V plánu je také podpora hlasového ovládání Siri a Apple Intelligence. Pohánět jej bude nový systém homeOS přímo napojený na protokol HomeKit.

Nástěnný displej „Pebble“ měl být původně představen hned na jaře, Gurman však informuje o možném odsunutí: „Společnost Apple plánovala představit zařízení v březnu, ale může trvat déle, než se dostane k zákazníkům. Nový operační systém zařízení je silně propojen s funkcemi App Intents, které se objeví v systémech iOS 18.4 a iOS 19, takže je pravděpodobné, že samotný hardware bude odsunut na pozdější termín.“

Na podzim iPhone 17 a nové Macy

Podzimní premiéry jsou de facto jasné už teď. V září dorazí hlavní sada nových produktů: iPhone 17 (včetně tenkého modelu Air), Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, nejspíš i Apple Watch SE 3. generace a možná i nová generace sluchátek AirPods Pro. V říjnu pak obligátní premiéra nových Maců.

Kromě klasik v podobě nové generace čipu M5 a MacBooku Pro lze očekávat i Mac Pro, který Apple dlouhodobě přehlížel ve prospěch jiných desktopových zařízení, zejména iMacu, Macu mini a Macu Studio. „Ve vývoji je také nový Mac Pro, který bude vybaven špičkovým čipem Hidra. Tento stroj by měl být připraven dříve než MacBook Pro, i když termín zatím není jasný,“ napsal Gurman. Když už byla řeč o Macu Studio, i ten by měl být aktualizován o novější čip M4 Max, či rovnou zatím nepředstavený M4 Ultra.

HomePod, AirTag a další

Dosavadní výčet však nekončí ani Macy. Přestože načasování dalších produktů je velmi nejasné, podle Gurmana se během příštích 11 měsíců mají objevit. Řeč je hlavně o AirTagu (interní název B589), který od roku 2021 nemá nástupce. Generační obměny by se měl dočkat i HomePod mini a televizní set-top box Apple TV. Oba produkty nakrásně pasují do konceptu chytré domácnosti, kterou si Apple údajně vytyčil.

Zapomnělo se na něco? Headset pro smíšenou realitu (XR). Vision Pro určitě nedostanou v roce 2025 nástupce, na čemž se vlastně shodují takřka všichni insideři, včetně Ming-Chi Kuo. Apple však zřejmě nepředstaví ani levnější variantu svého headsetu, přestože už prý zastavil výrobu toho původního. S otazníkem zůstává i rozšíření dostupnosti na další trhy, jako například Česká republika. Bez ohledu na to však půjde o nabušený ročník, který orámují ještě softwarové novinky v červnu na tradiční konferenci WWDC.