Skoncuje Apple s označením SE? Nejlevnější iPhone se má jmenovat úplně jinak

Cenově dostupný smartphone od Applu se má jmenovat iPhone 16E

Tvrdí to hned dvojice čínských leakerů

K představení by mohlo dojít už v březnu letošního roku

Za pár měsíců to budou tři roky, co Apple představil poslední verzi cenově dostupného iPhonu s přídomkem SE. Ten svou konstrukcí vychází z oblíbeného modelu iPhone 8 a uživatelům přináší kromě výhod v podobě nižší ceny, výkonného procesoru a oblíbeného Touch ID také řadu nevýhod, jako je dnes již zastaralý displej či jen jeden fotoaparát s rozlišením 12 Mpx. Vzhledem ke stáří se už nějakou dobu spekuluje, že by Apple mohl představit nástupce cenově dostupného zařízení, které by se mohlo dočkat řady novinek. Poslední informace nicméně naznačují, že mezi změny se dočká také samotné jméno.

Dočkáme se iPhonu 16E?

Čtvrtá generace „iPhonu pro nenáročné“ by se neměla jmenovat iPhone SE 4, jak se v médiích provizorně označuje, ale namísto toho by jej Apple měl pojmenovat iPhone 16E. To alespoň tvrdí známý leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo. To na sociální síti X (dříve Twitter) následně potvrdil jiný leaker s přezdívkou Majin Bu, jenž navíc přihodil také rendery ochranného pouzdra. To naznačuje, že by na zadní straně stále měl být pouze jeden fotoaparát a také, že by iPhone 16E měl disponovat akčním tlačítkem.

Co se týče podoby a výbavy, je otázkou, jakou cestou Apple půjde. Řada úniků naznačuje, že gigant z Cupertina přijde se zcela novým designem, nicméně pro Apple byla řada SE vždy o tom, aby s co nejmenšími náklady a námahou vytvořil co možná nejlepší zařízení. Podle nás je tedy mnohem pravděpodobnější, že Apple jednoduše vezme starší a osvědčený design (třeba ten z iPhonu 14), který opráší o moderní parametry a nabídne jej za takovou cenu, aby konkuroval několik let prodávaným starším modelům z druhé ruky.

Pokud jde o samotný název, Fixed Focus Digital prozatím nemá příliš dlouhou historii úspěšných předpovědí. V minulosti sice tvrdil, že iPhone 16 Pro dorazí v bronzové barvě (což se ukázalo jako varianta Desert Titanium), avšak v té době se už o tomto barevném provedení čile spekulovalo. Současný model iPhone SE 2022 byl v Evropě stažen, protože využívá Lightning konektor, jenž už na území EU nesmí elektronika obsahovat. Je tedy možné, že Apple představí nástupce ve stejném období, jako tomu bylo u předchůdce, tedy okolo března.