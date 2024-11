AirTag 2 v příštím roce? Tohle všechno by mohl umět

Druhá generace AirTagu by se mohla objevit už v příštím roce

Shodují se na tom dva výrazní informátoři o dění v Applu

Mezi hlavní novinky by mohl patřit nový UWB čip

Lokalizační štítek AirTag od Applu je sice nenápadným příslušenstvím, avšak mezi uživateli je poměrně populární. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost používání, příznivá cena a také fakt, že zkrátka funguje. Oficiálně byl představen v dubnu roku 2021, přičemž od té doby se nedočkal žádného hardwarového upgradu, který by rozšířil jeho funkcionality či jej jinak vylepšil. Není proto divu, že se nejen odborná veřejnost pomalu ptá, kdy se dočkáme jeho nástupce. Podle některých spekulací by onen čas mohl nastat už příští rok – jakými funkcemi by mohl AirTag 2 disponovat?

Ještě přesnější AirTag

„V květnu jsem informoval, že Apple pracuje na novém AirTagu s kódovým označením B589, který by měl být uveden na trh přibližně v polovině příštího roku. Toto příslušenství nyní pokročilo ve výrobních testech a Apple se chystá uvést jej na trh,“ píše známý novinář Mark Gurman z Bloombergu ve svém pravidelném newsletteru Power On. V říjnu 2023 uvedl analytik Ming-Chi Kuo, že hromadná výroba druhé generace AirTagu byla odložena ze čtvrtého čtvrtletí roku 2024, až do roku 2025, avšak důvod této změny neuvedl. Co je z toho však patrné je fakt, že Kuo a Gurman se shodně domnívají, že nová generace lokalizačního štítku AirTag přijde příští rok.

Ve svém newsletteru Gurman zopakoval, že nový AirTag bude mít vylepšený čip s přesnějším sledováním polohy. Pokud tomu tak skutečně bude, mohl by AirTag dostat UWB čip druhé generace, který měl loni premiéru ve všech modelech iPhone 15. Gurman se také domnívá, že zabudovaný reproduktor nového AirTagu půjde složitěji odstranit, což má pomoci především proti nezákonnému sledování. Celkově však očekává, že nový AirTag bude vypadat podobně jako současný model, tudíž se nejspíše nedočkáme výraznějších designových změn. V neposlední řadě uvedl, že nový AirTag bude mít lepší dosah, což by mohlo zlepšit funkci přesného vyhledávání.