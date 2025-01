iPhone 17 čeká razanzní změna fotomodulu. Má plynuleji navazovat na záda

Chystané iPhony čeká proměna fotomodulu na zadní straně

Poslední spekulace naznačují, že by nemuselo jít o radikální změnu

K odhalení příštích iPhonů by mělo dojít tradičně na podzim letošního roku

Posledních několik let se design iPhonů nikterak výrazně nezměnil. Výjimkou je až letošní základní iPhone 16, nicméně i ten se svým rozložením fotoaparátů na zadní straně podobá revolučnímu iPhonu X, tudíž spíše než o změnu jde o návrat ke kořenům. Ačkoli se výrazná designová změna očekává od spekulovaného nového modelu iPhone 17 Air, změn by se měly dočkat také ostatní modely amerického výrobce.

iPhone 17 bude mít údajně hladší přechod mezi okraji zařízení a zadním krytem, a to díky novému procesu spojování skla a kovu. Alespoň to tvrdí známý leaker Fixed Focus Digital ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo.

Jak bude vypadat fotomodul příštích iPhonů?

Čínský leaker uvádí, že dodavatelé iPhonu 17 provádějí změnu procesů, což naznačuje, že Apple vyvinul nové výrobní techniky, aby vytvořil plynulejší přechod mezi různými materiály. „Klíčovým bodem má být přechod mezi fotomodulem a zády zařízení, který by neměl být schodem, ale spíše plynulým svahem,“ uvádí leaker ve svém příspěvku. Vylepšením přechodu by Apple měl docílit více estetického vzhledu, než jak tomu je doposud. V případě vybavenějšího iPhonu 17 Pro a iPhonu 17 Pro Max se údajně gigant z Cupertina chystá v případě rámečku opustit titan ve prospěch hliníku, zatímco záda by měla být tvořena dvojicí materiálů, konkrétně hliníkem a sklem.

Co se týče modelů iPhone 17 Pro, Apple v jejich případě údajně plánuje větší obdélníkový fotomodul vyrobený z hliníku. Nynější spekulace z dodavatelského řetězce potvrzují dřívější spekulace serveru The Information, které se týkaly změny podoby fotomodulu na zadní straně. Úniky se prozatím neshodují, zda bude mít fotomodul podlouhlý oválný tvar ve stylu Pixelů od Googlu, nebo zda Apple zůstane konzervativní a bude více vycházet ze současného rozložení fotoaparátů.

Není jasné, zda Fixed Focus Digital odkazuje konkrétně na modely iPhone 17 Pro nebo na řadu iPhone 17 jako takovou. O designu standardního modelu iPhone 17 toho prozatím moc známo není, na rozdíl od modelu Air, který by v portfoliu měl nahradit větší variantu základního smartphonu s označením Plus. Jistotu budeme mít až při představení na podzim letošního roku, nicméně je velmi pravděpodobné, že se dalších úniků informací dočkáme ještě dříve.