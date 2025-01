Jak by mohl vypadat iPhone 17 Air? Podívejte se na detailní render

Informací o údajném iPhonu 17 Air postupně přibývá

Na jejich základě vytvořili lidé z Technizo Concept detailní render

Nechybí horizontální fotomodul či záda ze dvou materiálů

Asi není žádným velkým tajemstvím, že nejočekávanějším iPhonem letošního roku je bezesporu tajemná novinka s přídomkem Air. Ačkoli o tomto smartphonu víme jen několik, často protichůdných, spekulací, myšlenka toho, že by Apple po delší době přišel s chytrým telefonem postaveném na trochu jiném konceptu, než jsme zvyklí, je poměrně lákavá. Vzhledem k množícím se spekulacím a nepříliš velkém úspěchu, který zažívá větší model základního iPhonu (který by Air v portfoliu měl nahradit) je pravděpodobné, že na spekulacích o novém modelu bude něco málo pravdy.

Nejtenčí iPhone na renderu od Technizo Concept

Největší kontroverzi vzbudila informace o podobě, jakou by Air měl mít. Nejedna spekulace totiž tvrdí, že se dočká nejen zadní strany s použitím jak skla, tak hliníku, ale že dojde ke kompletnímu přepracování fotomodulu, který se má inspirovat u Googlu a jeho Pixelů. I když se tato změna fotomodulu nezdá příliš pravděpodobná, stojí za ní někteří známí leakeři a média, tudíž je nelze brát na lehkou váhu. Na základě dostupných informací nyní lidé z Technizo Concept vytvořili detailní render toho, jak by iPhone 17 Air mohl ve skutečnosti vypadat.

Koncept iPhonu 17 Air vychází z nedávných úniků. Jak je vidět na videu, plánovaný iPhone 17 Air by mohl být vybaven horizontálně uspořádanou soustavou fotoaparátů, podobně jak tomu je v případě modelů Google Pixel 9. Koncept prezentuje fotomodul se třemi objektivy na zadní straně, což je poměrně zvláštní, protože Apple údajně pracuje s variantou, která zahrnuje jen jeden či maximálně dva fotoaparáty na zadní straně. To ostatně dává smysl i s ohledem na to, že iPhone 17 Air by měl být dosud nejtenčím iPhonem od modelu s číslem 6.

Kromě fotoaparátů můžeme vidět, že render zařízení od Technizo Concept má částečně hliníkovou a částečně skleněnou konstrukci, jak bylo naznačeno v několika únicích. Částečně skleněná konstrukce je pro Apple spíše povinností, pokud chce zachovat možnost bezdrátového dobíjení, než odvážným designovým prvkem. Na přední straně se má nacházet 6,65″ OLED displejem s podporou ProMotion. Zajímavé také je, že Dynamic Island na přední straně je ve srovnání s řadou iPhone 16 menší. Jak nakonec bude iPhone 17 Air vypadat a jestli se ho vůbec dočkáme se dozvíme na podzim letošního roku.