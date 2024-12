Bude iPhone 17 Air levný, nebo drahý? Poslední spekulace dává všemu smysl

Okolo iPhonů 17 Air se dlouho vznášela podivná spekulace o jeho ceně

Renomovaný server The Information tvrdil, že půjde o jeden z nejdražších iPhonů z řady 17

The Wall Street Journal je nicméně jiného názoru

O příchodu nového iPhonu 17 s přídomkem Air se v poslední době spekuluje opravdu hodně. Není se čemu divit – v portfoliu by měl nahradit jeden ze základních modelů iPhone 16 Plus. Ten nahradil před dvěma lety nahradil menší model mini, o který údajně nebyl takový zájem, nicméně o verzi Plus je podle řady indicií zájem ještě o něco menší, tudíž není velkým překvapením, že gigant z Cupertina zvažuje, jak tento ztrátový model nahradit. A právě tady přichází na scénu iPhone 17 Air.

Bude iPhone 17 Air levný, nebo drahý?

Jednou z problematických částí spekulací ohledně tohoto modelu byl nesoulad mezi výbavou a cenou. Ačkoli se z hlediska výbavy má jednat o model blízký spíše základní verzi či posazený někde mezi základní model a variantu Pro, cenou by měl podle serveru The Information sahat spíše po částkách, na kterých začíná nejvybavenější verze Pro Max. Tady je onen rozpor – proč by měli uživatelé platit prémiovou cenu za základní model, který jim má nabídnout jen jeden fotoaparát či tenké tělo okolo 8 milimetrů, když za stejnou či nižší částku mohou mít to nejlepší, co Apple nabízí?

To nyní rozsekl známý deník The Wall Street Journal, který přišel s informací, která dává v kontextu předchozích spekulací mnohem větší smysl. „V příštím roce plánuje Apple představit iPhone, který bude disponovat tenčím, přibližně 8milimetrovým tělem, uvedli lidé obeznámení s plány společnosti. Tento model má být levnější, než modely Pro, a má mít zjednodušený systém fotoaparátu, aby se snížily náklady,“ stojí ve zprávě The Wall Street Journal.

Předpoklad, že by Apple mohl chtít více než 36 tisíc korun (cena, za kterou se prodává nejnižší paměťová verze iPhonu 16 Pro Max) za model s ořezanou výbavou, který podle ostatních spekulací mohl nabídnout prakticky jen tenčí profil, byl přinejmenším podivný. Ať už bude skutečnost jakákoli, poslední informace od The Wall Street Journal se zdají mnohem více pravděpodobnější, než ty od The Information.