Věk iPhonů započal. Expert láká nejen na iPhone 17, ale i na zásadní změny v designu

- iPhone projde v několika málo příštích letech velkým (nejen) designovým veletočem
- Podle novináře Gurmana má Apple znovu přejít na 3letý cyklus výrazných designových změn
- V plánu je vůbec první skládací iPhone či celoskleněný model se zakulaceným displejem
V minulosti Apple svůj nejdůležitější produkt – iPhone – výrazně inovoval v rámci 2–3letého cyklu. To skončilo s modelem iPhone 12 v roce 2020. Přestože dílčí změny se v čase udály (změna fotomodulu, uhlazenější hrany), celkový form faktor zůstal stejný i do dnešních dní. Podle informací insidera Marka Gurmana však Apple nově nastaví 3letý plán výraznějších obměn základní rodiny svých telefonů.
Spousta nových iPhonů
Jak jsme opakovaně informovali ze zahraničních i našich vlastních zdrojů, letos můžeme očekávat první vlaštovku tohoto výraznějšího redesignu. iPhone 17 sice má vypadat jako iPhone 16, přibude ale zcela nový iPhone 17 Air, který nahradí model Plus. Vrcholné modely iPhone 17 Pro a Pro Max pak přinesou solidní změnu zad, spekuluje se o novém širším fotomodulu a také dvojím materiálu na zádech. Perličkou bude nová oranžová barevná varianta přezdívaná „Papaya“.
Základní rodina iPhonů by měla nabídnout další velké novinky i v příštích 3 letech, během kterých samotný produkt oslaví 20. narozeniny, upozornil Mark Gurman. Otázkou ze zvídavé hlavy zůstává, proč by to Apple dělal? Vždyť jeho produkty mají stále rekordní prodeje, a to jsou již minimálně 4 roky vlastně hodně podobné, ne-li přímo stejné. Je pravděpodobné, že dílčí změny (snad větší než doposud) se dít budou, ale meziroční upgrade z dob iPhonu 5 a 6 nejspíš očekávat nemůžeme.
Skládačka nebo celoskleněný model
Gurman ale nešetří entuziasmem. Láká například na rok 2026, kdy má Apple představit vůbec první generaci svého skládacího telefonu. Stal by se tak posledním velkým výrobcem, který do segmentu ohebných smartphonů vstupuje. Ozývají se však i hlasy, že tento krok Apple učiní až o rok později, tedy v roce 2027, kdy iPhone jako takový oslaví 20 let od své první generace.
Příštím velkým designovým upgradem má být celoskleněný model se zahnutým displejem. O tomto konkrétním počinu Gurman moc informací nesdělil, pouze uvedl, že půjde o zcela jiný form faktor, než jaký u iPhonů známe v současnosti. Ať už to znamená cokoliv.