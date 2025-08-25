Ústupky kvůli tenkému tělu: ohebný iPhone nedostane teleobjektiv, Face ID, ani slot na SIM kartu

- Apple příští rok představí svůj první ohebný iPhone
- Konstrukcí bude podobný Samsungu Galaxy Z Fold 7
- Kvůli tenkému tělu Apple nebude schopen nasadit True Depth kamerku s funkcí Face ID
- Rozloučit se také máme s fyzickým slotem na SIM kartu
Apple už příští měsíc představí kvarteto letošních iPhonů, u kterého po letech dojde ke změně složení, neboť namísto varianty Plus dorazí ultra tenký model Air. Ještě větší přetřes v portfoliu svých telefonů chystá Apple na příští rok – z podzimní nabídky údajně vyřadí základní model a namísto toho představí svůj první ohebný iPhone. Mark Gurman ze serveru Bloomberg ve svém newsletteru Power On popsal, jak bude bájný iPhone „Fold“ vypadat a co bude umět.
iPhone Fold: tenká skládačka se čtečkou otisků prstů
Skládací iPhone bude podobný například Samsungu Galaxy Z Fold 7 – bude se jednat o telefon knížkové konstrukce s ohebným displejem uvnitř a pevným displejem venku. Vnitřní obrazovka má mít úhlopříčku okolo 8 palců, u vnější pak máme počítat s diagonálou mezi 5 a 6 palci. Informátor Ming-Chi Kuo predikuje, že ohebný iPhone bude mít v zavřeném stavu tloušťku zhruba 9,5 mm, na každé křídlo tak připadne necelých 5 mm.
V zavřeném stavu má být možné zařízení používat jako jakýkoliv jiný iPhone, ovšem s jednou výjimkou – podle informátora Ming-Chi Kua nebude možné kvůli nízké tloušťce jednotlivých křídel implementovat pod vnější displej True Depth kamerku s funkcí Face ID. Namísto toho prý Apple využije technologii Touch ID, tedy čtečku otisků prstů implementovanou do zamykacího tlačítka na pravé straně.
Celkem pět fotoaparátů
Na těle ohebného iPhonu máme najít celkem čtyři fotoaparáty, tedy o jeden méně než u Galaxy Z Fold 7. Počítat máme se dvěma selfie kamerami (v každém displeji jedna), a pak se dvěma fotoaparáty na zádech – pravděpodobně hlavním a širokoúhlým. Funkci teleobjektivu patrně na svá bedra převezme hlavní snímač s vysokým rozlišením, který bude (podobně jako u základních iPhonů) schopný alespoň základního zoomu přiblížení.
Vlastní modem a absence slotu na SIM kartu
iPhone Fold bude s největší pravděpodobností pohánět čip Apple A20, u kterého se očekává přechod na 2nm výrobní proces, menší fyzické rozměry a až 12 GB RAM. Apple má v plánu tento čip spárovat s vlastním 5G modemem C2 s podporou vyšších přenosových rychlostí. Je možné, že tento modem dostanou příští rok všechny iPhony, což by znamenalo, že se Apple po dlouhých letech spolupráce rozloučí s modemy od společnosti Qualcomm.
Kvůli tenkému tělu Apple údajně do svého ohebného iPhonu neumístí fyzický slot na SIM kartu, podporována bude pouze její virtuální varianta eSIM. To samé má mimochodem platit už pro letošní iPhone 17 Air, který má být po celém světě nabízen pouze ve variantě s eSIM.
Konzervativní barvy a vysoká cena
Podle Marka Gurmana má být ohebný iPhone nabízen pouze ve dvou barevných variantách – bílé a černé. Výroba má začít někdy začátkem příštího roku, telefon si svoji premiéru odbude příští rok na podzim. Jelikož konkurenční skládačky této konstrukce stojí okolo 50 tisíc korun, nedá se předpokládat, že ohebný iPhone bude levnější, spíše naopak. Jsme také zvědaví, zda Apple své skládačce dopřeje některé speciální funkce, aby konkurenci s Androidem nejen dohnal, ale v něčem i předehnal.
