Většina letošních iPhonů zdraží. U varianty Pro si ale zákazníci připlatí rádi

- Apple údajně zdraží všechny letošní iPhony s výjimkou základní varianty
- Zdražovat se má kvůli vyšší ceně komponent a kvůli americko-čínským clům
- U iPhonu 17 Pro bude údajně navýšení ceny kompenzováno zdvojnásobením úložiště
Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že letošní iPhony budou dražší než ty loňské. Původním důvodem mělo být zavedení sankcí na zboží nevyráběné v USA, tomu se ale Apple dokázal částečně vyhnout. I tak se ale zřejmě firma z Cupertina zdražení nevyhne, v některých případech ale mají zákazníci dostat za své peníze více „muziky“.
Zdraží všechny iPhony kromě toho základního
Podle nedávné zprávy analytika Edisona Lee ze společnosti Jefferies Apple plánuje navýšit cenu letošních iPhonů o 50 dolarů (necelých 1 300 korun s DPH), zdražení se údajně vyhne pouze základní iPhone 17. Lee tvrdí, že Apple chce navýšením ceny vyrovnat rostoucí náklady na komponenty a americká cla namířená vůči Číně.
Pokud se tyto zvěsti potvrdí, mely by být startovací ceny letošních iPhonů následující:
- iPhone 17 – 799 dolarů
- iPhone 17 Air – asi 949 dolarů
- iPhone 17 Pro – asi 1 049 dolarů
- iPhone 17 Pro Max – asi 1 249 dolarů
iPhone 17 Pro má dostat dvojnásobné základní úložiště
Podle nejnovějších informací z Číny má Apple v plánu navýšit základní kapacitu úložiště u iPhonu 17 Pro na 256 GB, čímž dorovná variantu „Max“ – ta se v kapacitě 128 GB nenabízí už dva roky. Navýšení základní kapacity úložiště na dvojnásobek by byla rozhodně vítaná změna – velikost fotografií, videí, aplikací i her každým rokem roste a vypomáhat si cloudem není řešení pro každého.
Pokud by skutečně Apple navýšil kapacitu iPhonu 17 Pro na 256 GB a zároveň zdražil „pouze“ o 50 dolarů, jednalo by se ve skutečnosti o mezigenerační zlevnění – u iPhonu 16 Pro se totiž za dvojnásobné úložiště připlácí 100 dolarů. Otazník zatím visí nad chystaným tenkým iPhonem 17 Air – jelikož jej Apple bude řadit mezi „prémiové“ modely, očekáváme u něj rovněž základní úložiště s kapacitou 256 GB.
Premiéra letošních iPhonů by se měla odehrát v druhém zářijovém týdnu, v tuto chvíli je nejčastěji skloňováno úterý 9. září s tím, že prodej by měl být zahájen v pátek 19. září.
