Co skrývá iOS 26? Možná poodhaluje design bezrámečkového iPhonu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 8. 15:00
iPhone s bezrámečkovým designem
  • Jak se vám s odstupem času líbí Liquid Glass design u iOS 26?
  • Podle některých ohlasů je to předzvěst nového iPhonu se zcela odlišným designem
  • Možná poukazuje na skládačku pro příští rok, možná na totálně bezrámečkový iPhone, který přijde později

Designový jazyk Liquid Glass, který Apple představil v nejnovějších aktualizacích iOS, watchOS, macOS nebo již dříve u visionOS působí velmi stylově a po průvodních peripetiích v pokročilé fázi beta testování i celkem prakticky. Objevují se ale názory, že tento design nestojí sám o sobě – že na něj dříve nebo později naváže i podobně stylizovaný „celoskleněný iPhone“.

Liquid Glass jako vodítko k novému iPhonu?

Designér Craig Hockenberry na blogu Furbo.org rozvádí myšlenku přechodu iOS 10 na iOS 11. Ačkoliv tyto dva systémy měly mnohem více společného než iOS 18 a iOS 26, i tak zde byly znatelné rozdíly u některých prvků. V červnu 2017 tehdy nikdo moc netušil, proč se mobilní systém změnil právě tímto směrem. Pak přišel iPhone X s výřezem, „bezrámečkovým“ designem a všechno do sebe zapadlo.

iOS 26 tak podle Hockenberryho nesporně vede k tomu, že dojde k představení nového zařízení, které nabídne tento polotransparentní design: „To vše mě vede k domněnce, že Apple se chystá představit zařízení, u nějž obrazovka plynule přechází do fyzického okraje. Něco, kde flexibilní OLED stírá rozdíly mezi pixely a rámečkem. Nová ‚celoplošná‘ obrazovka, podobně jako jsme to viděli u iPhonu X.“



iPhone bez rámečků podle MacRumors



Všude samý displej? iPhone čeká velká designová změna, tvrdí klíčový zdroj

Vzhledem k plánům Applu, o kterých se hovoří a které unikají z dodavatelského řetězce, nemůže být řeč o ničem jiném, než o skládacím iPhonu, který má být v plánu pro příští rok 2026. K tomu se často hovoří o klasickém konvenčním iPhonu, avšak s naprosto bezrámečkovým vzezřením, s maličkým průstřelem, případně sestavou čelních kamer ukrytou přímo v displejovém panelu. O tomto zařízení příliš nevíme, měl by však dorazit později, nejspíš až v roce 2027. Střídavě o něm informoval jak Mark Gurman z agentury Bloomberg, tak insideři serveru The Information.

Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

