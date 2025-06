Všude samý displej? iPhone čeká velká designová změna, tvrdí klíčový zdroj

Apple údajně zvažuje velkou změnu u „výročního“ iPhonu 18

Ten by měl přinést design přední strany bez jakéhokoli rušivého výřezu

Velká změna by měla dorazit už za necelé dva roky

Ačkoli to v současné době vypadá, že Apple v případě svého iPhonu upřednostňuje konzervativní cestu minimálních designových změn, uvnitř společnosti se možná připravuje velká změna. Není žádným tajemstvím, že v minulosti gigant z Cupertina hodně koketoval s myšlenkou iPhonu bez fyzických portů, avšak k realizaci této myšlenky z mnoha důvodů stále ještě nedošlo. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple zvažuje vydat se cestou iPhonu, jehož přední strana by byla kompletně tvořena displejem bez jakéhokoli výřezu.

Bezrámečkový iPhone už za dva roky

To alespoň naznačil ve svém pravidelném newsletteru Power On. Dle jeho informací Apple zmenší velikost dynamického ostrova u chystaných modelů už v letošním roce, přičemž pro další rok, kdy iPhone oslaví 20. výročí, údajně chystá velkou novinku. Gurman již dříve uvedl, že iPhone k 20. výročí bude mít zakřivené skleněné hrany, mimořádně tenké rámečky a displej skutečně od okraje k okraji bez jakéhokoli výřezu. Jednalo by se o první model iPhonu se skutečně bezrámečkovým designem s displejem, který pokrývá celou obrazovku.

Minulý měsíc Wayne Ma z The Information zmínil, že modely iPhone 18 Pro budou v příštím roce vybaveny Face ID ukrytým pod displejem. Zároveň uvedl, že zařízení budou mít pouze malý otvor v levém horním rohu obrazovky, ve kterém bude umístěna přední selfie kamera. Podle něj také zařízení již nebudou mít výřez ve tvaru pilulky v horní části obrazovky, což je v mírném rozporu s Gurmanovým tvrzením o ještě menším dynamickém ostrově.

Ať už má pravdu jeden, nebo druhý, v každém případě to vypadá, že první model iPhonu s Face ID pod displejem i přední kamerou pod displejem bude uveden v roce 2027. Přechod na celoobrazovkový design se v případě Applu odehrává postupně – velkou revoluci předznamenal iPhone X, který zavrhnul domovské tlačítko s Touch ID ve prospěch výřezu a Face ID, přičemž s příchodem iPhonu 14 Pro v roce 2022 kalifornská společnost opustila také ikonický výřez ve prospěch dynamického ostrova. Nebylo by proto až takovým překvapením, kdyby za dva roky tvořil přední stranu iPhonu jen čistý displej.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.