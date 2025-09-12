TOPlist

Tim Cook prozradil, komu je určen iPhone Air. Zákazníky čeká příjemné dilema

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 9. 19:30
iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
  • Zástupci Applu v rozhovoru pro Wall Street Journal okomentovali nový iPhone Air
  • Pro mnohé prý půjde o těžkou volbu mezi ním a modely Pro či Pro Max

iPhone Air je velmi zajímavý produkt. Nabízí prémiovou cenovku, má vysoký výkon na úrovni těch nejdražších iPhonů, mohutně ale sází na design a stylovou tenkou konstrukci. Zástupci společnosti Apple, včetně generálního ředitele Tima Cooka, v rozhovoru pro The Wall Street Journal promluvili o této novince a rozebrali, pro koho vlastně je.

Ultratenký iPhone Air

Na otázku ohledně klíčových prvků (a třeba i hlavních prodejních taháků) nového iPhonu Air odpovídala viceprezidentka pro design Molly Anderson. Ta samozřejmě vyzdvihovala tenkou konstrukci 5,6 milimetru, ale také samotnou kvalitu zpracování. Titanové šasi, které se odhaluje na bocích telefonu, je průmyslově velmi čistě vyleštěno, aby díky tomu telefon působil ještě tenčím a útlejším dojmem.



Apple iPhone Air MagSafe powerbanka



V rozhovoru však došlo i na otázku, pro koho vlastně iPhone Air je. Cenový rozdíl mezi ním a iPhone 17 Pro není tak velký, přesto hovoříme o dvou diametrálně odlišných zařízeních. Modely Pro mají trio fotoaparátů, Air má pouze jeden jediný. K tomu si přidejte logické limitace v otázce baterie nebo zahřívání (modely Pro přišly s novou parní komorou pro odvod tepla). Přesto Anderson věří, že pro spoustu zákazníků vznikne dilema „Air nebo Pro“:

„Líbí se mi, že je to těžká volba. […] Opravdu si myslím, že lidé s tím budou mít potíže. Protože Pro je také krásný a neuvěřitelný produkt. Ale myslím si, že lehkost, zaměření na styl, myšlenka, že nemusíte nosit takovou váhu, je prostě úplně jiná zkušenost.“

Příprava na skládací iPhone?

Tato slova potvrdil i šéf Applu Tim Cook. Od Wall Street Journalu dostal dokonce otázku na spekulovaný ohebný iPhone, v kontextu kterého působí iPhone Air jako mezikrok. Odpověděl však, že by se raději věnoval právě představeným produktům a nerad by komentoval budoucí plány. „Jsme velmi dobří v udržení tajemství,“ dodal.



Pravděpodobná podoba ohebného iPhonu od Applu



Právě často skloňovaný „iPhone Fold“ by měl dorazit v roce 2026 či 2027. Je nezpochybnitelné, že Apple si díky ultratenkému iPhonu Air vyzkoušel, jak poskládat jednotlivé komponenty do takto útlého těla. Praxi nejspíš zopakuje i u chystané skládačky, tam ale bude muset z rozměrů ještě něco ubrat. aktuálně nejtenčí skládací telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 a Honor Magic V5 mají v zavřeném stavu pouze necelých 9 milimetrů, v tom otevřeném tedy jen zhruba 4,5 milimetru. iPhone Air měří na tloušťku 5,6 milimetru.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

