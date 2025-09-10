Koupili byste si ji? Apple oživil MagSafe powerbanku, cena je astronomická

- MagSafe powerbanka se vrátila do portfolia Applu, jen v trochu jiné podobě, než jsme čekali
- Hlavní překážkou v pořízení tentokrát není cena či kapacita, ale omezená kompatibilita
- Ta je vyhrazena pouze pro ten nejtenčí smartphone v nabídce
S příchodem technologie MagSafe, tedy magnetického uchycení příslušenství okolo cívky pro bezdrátové nabíjení, chtěl Apple demonstrovat jeho možnosti také vlastní powerbankou. Ta hned od začátku schytala velké množství kritiky za svou vysokou cenu a nízkou kapacitu, která nezvládla nabít iPhone ani jedenkrát, přičemž sloužila spíše jako prodloužení výdrže. Apple neobměkčil zákazníky ani šikovnou vychytávkou, kdy se procento nabití zobrazilo přímo ve widgetu baterie. Není proto divu, že gigant z Cupertina nakonec powerbanku potichu stáhnul z nabídky.
Exkluzivní powerbanka pro iPhone Air
S příchodem iPhonu Air ale nutnost využít externí baterii opět vrostla, což si od inženýrů v Applu vyžádalo i zcela novou přídavnou baterii právě pro tento model. Označení přídavná baterie jsem použil zcela záměrně – nejedná se totiž o powerbanku v pravém slova smyslu. Ne snad, že by překážkou byla poměrně vysoká cena, kterou Apple stanovil na rovných 2 690 korun. Problémem je spíše kompatibilita, jež je překvapivě omezená.
MagSafe baterie na iPhone Air, jak zní oficiální název, je totiž kompatibilní pouze s nejnovějším iPhonem Air, tudíž pokud se ji pokusíte využít s jiným letošním iPhonem, tvrdě narazíte. Problém není ani tak v tom, že by zde byla přítomná nějaká technologická překážka, ale v samotných rozměrech přídavné baterie. Ta je totiž poměrně rozměrná, což znamená, že u modelů iPhone 17 a iPhone 17 Pro/Max by v případě pokusu o přichycení skrze MagSafe překážela čočkám fotoaparátů na zadní straně.
Bez pohodlného přichycení powerbanky skrze MagSafe nedává její pořízení k jiným telefonům s nakousnutým jablíčkem ve znaku příliš smysl, ostatně za stanovenou částku seženete powerbanky s mnohem vyšší kapacitou, které na nejnovější iPhony budou bez větších problémů pasovat.
Samotná kapacita je nicméně zahalena tajemstvím vzhledem k tomu, že Apple uvádí pouze informaci, že MagSafe powerbanka dobije iPhone Air ze 65 procent (kapacita baterie iPhonu Air je 3 149 mAh) při výkonu 12 W, tudíž lze předpokládat, že kapacita bude okolo 2000 mAh. Jestli Apple v budoucnu představí upravenou verzi powerbanky také pro ostatní iPhony 17, to v tuto chvíli není jasné, nicméně se tato možnost nezdá jako pravděpodobná.