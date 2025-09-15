Počítače, tablety, a dokonce i Vision Pro: 10 produktů, které Apple představí

- Představením iPhonů 17 letošní přehlídka produktů Apple zdaleka nekončí
- V příštích měsících údajně firma z Cupertina odhalí další spoustu zařízení
- Chybět nemají nové počítače, tablety a dokonce i druhá generace Vision Pro
Apple minulý týden představil nové telefony, hodinky a sluchátka, tím však jeho jízda letošním rokem zdaleka nekončí. V příštích měsících bychom se měli od Applu dočkat spousty dalších zařízení, kterým se firma z Cupetina na zářijové keynote nevěnovala – počítače, tablety, monitory, a dokonce i Vision Pro. Na co všechno se můžeme od Applu v následujícím půlroce těšit?
10 produktů, které má Apple v plánu uvést v příštích měsících
Zářijová premiéra nových iPhonů se stala v posledních letech tradicí, občas nás ale Apple překvapí a v rámci podzimu (obvykle v říjnu) uspořádá ještě druhou keynote. Zda se tak stane i letos, není v tuto chvíli jisté, nicméně připravovaných zařízení má Apple v rukávu víc než dost. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg bychom se mezi letošním podzimem a příštím jarem měli dočkat následujících deseti zařízení, u nichž uvádíme i spekulované novinky:
- Apple TV – výkonnější čipset Apple 17 Pro a pravděpodobně i nový čip Apple N1 s podporou Wi-Fi 7. Nová Apple TV by měla podporovat novou verzi Siri poháněnou umělou inteligencí, která dorazí v průběhu příštího roku, spekuluje se rovněž o vestavěné Face Time kameře.
- HomePod mini – lepší kvalita zvuku, čipset Apple S9 (nebo novější), čipy Apple N1 a UWB druhé generace, a možná i nové barevné varianty, např. červená. I tento produkt by měl podporovat Siri nové generace.
- AirTag – 3× delší dosah sledování předmětů, odolnější reproduktor proti nežádoucí manipulaci a upozornění na velmi nízkou výdrž baterie.
- iPad Pro – čipset Apple M5, dva přední fotoaparáty, které umožňují fotografování a videohovory v orientaci na výšku i na šířku.
- Vision Pro – výkonnější čipset Apple M4 nebo M5, nový pohodlnější popruh, a pravděpodobně nová barevná varianta Space Black.
- iPhone 17e – novější čip Apple A19, pravděpodobně i nová selfie kamerka se čtvercovým snímačem.
- MacBook Air – nový čipset Apple M5
- MacBook Pro – nové čipsety z rodiny Apple M5
- Studio Display – obrazovka s miniLED podsvícením
- Apple Home Hub – středobod chytré domácnosti
Na podzim nebo na jaře?
Které z výše vyjmenovaných produktů budou představené ještě v letošním roce, nevíme – vše v podstatě závisí na tom, jak rychlý bude Apple s uvedením nových čipsetů řady M5. Podle Marka Gurmana by měl být letos v říjnu odhalen minimálně základní čip Apple M5, a společně s ním i nová generace iPadu Pro. Tato premiéra by se nicméně mohla „odbýt“ pouze tiskovou zprávou.
Pokud by však Apple stihl připravit i další verze čipu M5 (Pro, Max), dovedeme si představit říjnovou keynote, na které budou odhalené nové MacBooky a možná i druhé generace monitoru Studio Display a headsetu Vision Pro. Příchod iPhonu 17e nebo nového AirTagu naopak s jistotou očekáváme až příští rok na jaře.
Zajímavé, že Gurman ve svém výčtu nezmiňuje dříve spekulovaný základní MacBook s mobilním procesorem Apple A18 Pro – buď s ním počítá společně s novými MacBooky Air, anebo se jeho premiéra uskuteční někdy později v příštím roce.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?