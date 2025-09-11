Konec každodenního nabíjení? Apple Watch Ultra 3 a Series 11 vydrží déle než předchůdci

- Nové modely Ultra 3 a Series 11 nabídnou nejen delší výdrž, ale také rychlejší nabíjení
- V případě Ultra 3 jsou nárůsty v obou kategoriích poměrně výrazné
- Majitelé loňských Series 10 ale kvůli baterii nejspíše upgradovat nebudou
Společně s představením nových iPhonů si svou premiéru odbyla také trojice nových chytrých hodinek, konkrétně Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 a Apple Watch Ultra 3. Všem třem modelům gigant z Cupertina nevěnoval zrovna velkou pozornost, ostatně změn je spíše pomálu a řadu softwarových vychytávek dostanou i starší modely. Čím ale mohou novinky zaujmout je delší výdrž na baterii, jež je dlouhodobě Achillovou patou chytrých hodinek od Applu a také častým argumentem, který odrazuje potenciální zákazníky od pořízení. Na týdenní výdrž sice stále ještě můžeme zapomenout, nicméně i drobné vylepšení je v tomto ohledu vítané.
Nejdelší výdrž chytrých hodinek na jedno nabití v historii Applu
Až doposud byly rekordmanem chytré hodinky Apple Watch Ultra 2, které na jedno nabití vydržely až 36 hodin při běžném používání a v režimu nízké spotřeby jste se mohli dostat až na 72 hodin. Novinka v podobě Apple Watch Ultra 3 posouvá tuto hranici o kousek dále, konkrétně na 42 hodin při běžném používání, byť v režimu nízké spotřeby se výdrž podle Applu nezměnila. I tak se ale jedná o velmi pozitivní zprávu.
Co se týče Series 11, ty mají při běžném používání vydržet až 24 hodin a v režimu nízké spotřeby až 38 hodin, což je také výrazné vylepšení oproti až 18 hodinám při běžném používání a až 36 hodinám v režimu nízké spotřeby, které nabízí Series 10.
Také rychlost nabíjení doznala vítaného vylepšení. V případě Ultra 3 se na 80 procent dostanete za zhruba 45 minut, za 15 minut nabíjení dostanete přibližně 12 hodin používání a 5 minut na nabíječce vám zajistí měření až 8hodinnového spánku. Oproti tomu Ultra 2 nabídnou pouze dobití až 80 procent kapacity za přibližně jednu hodinu, což už taková sláva není.
Series 11 nabijete na 80 procent za zhruba půl hodiny, za 15 minut na nabíječce dostanete až 8 hodin běžného používání a za 5 minut zvládnou monitorovat až 8hodinnový spánek – v tomto případě nabízí nová generace vylepšení jen u krátkého nabíjení, neboť Series 10 se na 8hodinnový spánek nabíjí přibližně 8 minut. Ostatní časy jsou podle Applu totožné.
Nejpádnější argumenty pro pořízení nového modelu s ohledem na baterii mají vlastníci hodinek z modelové řady Ultra, přičemž majitelé Series 10 nejspíše o něco málo delší výdrž při běžném používání jen tak nepřesvědčí. Otázkou zůstává, jak se do výdrže propíše nový operační systém watchOS 26, který se může na výdrži na jedno nabití výrazně podepsat, a to ať pozitivně, tak negativně.