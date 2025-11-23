Nubia Air recenze: tenký telefon, který nestojí majlant

- Čínská Nubia Air se snaží navázat na trend ultra-tenkých telefonů
- Nabízí ale výbavu na úrovní nižší třídy, potěší velkou baterií a slušným displejem
- V Česku se prodává v konfiguraci 8/256 GB za sympatických 4 390 Kč
Tenké telefony mohou být zbrusu nový trend, anebo také velká bublina letošního a možná příštího roku, která tak jak rychle vyrostla, tak také splaskne. Kromě Samsungu a Applu zkouší v tomto trendu zabodovat také celkem nenápadný čínský výrobce, který nedávno oznámil oficiální vstup na český trh – ZTE. Pod jeho křídla patří také značka Nubia, její neoriginálně nazvaný model Nubia Air jsme si mohli vyzkoušet. Jak na nás zapůsobil?
Nubia Air je v českých e-shopech dostupná v černé (Titanium Black) či zlaté (Titanium Desert) variantě a v pouze jedné paměťové konfiguraci 8/256 GB. Při vstupu na trh se cena pohybovala kolem 6 tisíc korun, celkem rychle ale vlivem akce Black Friday klesla na současných 4 390 Kč. Tato cenovka jí upřímně sluší mnohem víc, kromě tenké konstrukce a zajímavého designu totiž nemá zase tolik co nabídnout.
Obsah balení
Ke cti výrobci jde, že potenciální zájemce nechce ochudit na prodejním balení. Nabíječku sice kvůli nařízení Evropské unie dodávat nesmí, jinak ale najdete v krabičce vše podstatné: telefon samotný, ochranný kryt s imitací karbonu, nalepovací fólii pro základní ochranu displeje, samozřejmě i sponku na SIM slot a energoštítek. Z něj se dozvíme, že Nubia Air má energetickou třídu B, odolnost třídy D, opravitelnost třídy B a že baterie vydrží nabitá 49 hodin. Tady jen lehké srovnání – iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge dle energoštítku deklarují výdrž baterie na 40 hodin.
Design a displej
Když byla řeč o „zajímavém designu“, rozhodně nešlo o planá slova. Vzhled Nubie Air totiž možná záměrně, možná „omylem“ poukazuje na prvotní úniky iPhonu Air. To znamená holá záda a vodorovný fotomodul v horní části. Respektive – on iPhone tento design nakonec adoptoval, i když trochu jinak, než se původně očekávalo. Nubia Air přesto vypadá přesně tak, jak si tipéři a insideři původně představovali tenký iPhone.
Co tenkost? Přece jen, „Air“ v názvu a jasná proklamace výrobce, že toto je jeden z nových ultra-tenkých telefonů, působí velmi ambiciózně. Jenže na své konkurenty se Nubia v tomto ohledu dívá z pořádné dálky. V pase má 6,7 milimetru, což je slušná hodnota, ale v kontrastu konkurence je to plus size modelka. Není moc divu, že se přesnou tloušťkou v milimetrech výrobce na svém webu nikde nechlubí.
Srovnání rozměrů ultra-tenkých smartphonů:
- Nubia Air – 164,2 × 76,6 × 6,7 milimetru; 172 gramů
- iPhone Air – 156,2 × 74,7 × 5,6 milimetru; 165 gramů
- Samsung Galaxy S25 Edge – 158,2 × 75,6 × 5,8 milimetru, 163 gramů
Čím se ale výrobce na svých stránkách velkolepě chlubí, je odolnost. V ruce ten pocit nemáte, protože Nubia Air je celá z plastu a při pokusu o ohnutí se slušně prohýbá. Na druhou stranu, dostala certifikaci IP68/69K, tedy ochranu proti vodě a prachu, a kromě toho má vydržet „600 000 pádů“. Testováno samozřejmě v laboratorních podmínkách, samotného by mě ale zajímalo, jak telefon po takovém drop testu v praxi vypadá a kolik toho z něj zbyde…
Displej nové Nubie rozhodně patří k těm lepším prvkům výbavy. Má slušně velkou úhlopříčku 6,78″, bezproblémovou svítivost, dobré rozlišení 1 224 × 2 720 pixelů s jemností 440 pixelů na palec a nechybí mu ani zvýšená obnovovací frekvence – dokonce můžete volit mezi 60, 90, 120 Hz nebo dynamickým přepínáním, což se dnes už tak často nevidí. A hlavně je to AMOLED.
Výbava, výkon a baterie
Hardwarová výbava pod kapotou Nubie Air nijak oslnivá není a s klidem lze – třeba jen podle čipsetu – označit za „low-end model“, tedy nižší třídu. Hlavní výkonnou jednotkou je totiž čipová sada Unisoc T8300. Přestože jméno připomíná terminátora, žádnou podobně ničivou silou nevládne. Čipset je navržen 6nm procesem, disponuje 8jádrovým procesorem s dvojicí výkonnějších jader Cortex A78 a šesti dalšími, ryze úspornými jádry Cortex A55. O grafiku se stará Mali-G57.
K hlavním přednostem patří plnohodnotná 5G konektivita, která u telefonů s cenou kolem 4 tisíc nemusí být vždy samozřejmost. Jinak je ale Unisoc velmi nedostatečný pro jakoukoliv náročnější činnost – při průchodu uživatelským rozhraním se dokonce objevují záseky, a to ne jen výjimečně. Na hraní Nubia Air není vhodná vůbec, což není jen povrchní kritika levného telefonu, protože konkurence v podobné cenové relaci nabízí bez rozdílu výkonnější čipy.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 164,2 × 76,6 × 6,7 mm, hmotnost: 172 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Malá ukázka – více než tisíc slov. V žebříčku AnTuTu v11 nasbíral námi testovaný model 577 tisíc bodů, v 3DMark Wild Life Extreme jen 350 bodů, v Geekbench v6 skórovala 879 body Single-Core a 2 033 body Multi-Core. Abyste měli reálné srovnání, hrubý výkon je na úrovni Redmi Note 12 z roku 2023, grafický na úrovni Redmi Note 14. Mírnou výhodou je, že většina zástupců v podobné cenové třídě – ať už od Motoroly, Infinixu, Realme nebo Honoru – na tom není o moc lépe.
Díky tomu, že Nubia Air není vyloženě ultratenký telefon jako výše zmíněná konkurence, mohl si výrobce dovolit nasadit trochu větší akumulátor. Zatímco iPhone Air má baterii s kapacitou jen něco málo přes 3 000 mAh, Samsung nabízí 3 900 mAh, Nubia přichází s 5 000 mAh. A to je v porovnání se zmíněnými kousky velká vzpruha.
|Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|19 minut
|29 minut
|51 minut
|85 minut
Nubia díky této baterii a úspornému čipsetu vydrží klidně i 2 standardní pracovní dny. Takže nejde o nadprůměrný počin, ale ani o žádnou slabotu. Zájemci mohou počítat i s 33W nabíjecím výkonem, se kterým za necelých 30 minut nateče do telefonu 50 %, za 85 minut máte nabito do 100 %.
Operační systém MyOS 15
Telefony Nubia běží na vlastní grafické nadstavbě MyOS. V modelu Nubia Air najdeme MyOS 15, jenž stojí na základu Androidu 15 s poněkud zastaralým zabezpečením datovaným do srpna 2025. Prostředí je jednoduché, přehledné, byť nabízí pro čínské výrobce typicky agresivní efekty i výrazně barevnou grafiku. Nechybí samozřejmě široká možnost úpravy a kustomizace plochy, systémových prvků i zamykací obrazovky. Můžete si například na zamknutou plochu promítat zprávy, jejichž náhledový obrázek vám supluje tapetu. Vznikají pak vskutku bizarní situace…
Součástí MyOS 15 jsou i některé přidané funkce, které mají zpříjemnit každodenní používání. Uživatel může třeba využít jednoduchou správu aplikací, která umožňuje odinstalovat většinu předinstalovaných doplňků, kterých je bohužel celá řada: TikTok, Booking, několik her či evergreen v podobě kancelářského balíčku WPS Office.
Je tu i umělá inteligence, která umí zasahovat do focení, hraní, streamování a k ladění zvuku i výkonu. Na pozadí toho všeho je samozřejmě nám všem dobře známý nástroj Gemini od Googlu. K dispozici je například nástroj AI Magic Photos pro úpravu fotografií, AI Performance Engine a AI Scheduling pro optimalizování procesorového výkonu, AI Conversation Translate k simultánním překladům, chybět nemůže ani generátor textu a obrázků. Samozřejmostí je také AI asistent Gemini a obrázkové vyhledávání Circle to Search.
Jediným slabším místem může být dlouhodobá softwarová podpora – Nubia tradičně nepatří mezi značky, které vydávají velké aktualizace po mnoho let, takže je dobré počítat s omezeným počtem budoucích upgradů. Aktuálně to vypadá, že Nubia Air může počítat s 3letou podporou, samotné bezpečnostní updaty ale přicházejí s velkým zpožděním (viz teprve srpnový balíček na konci listopadu).
Fotoaparát a video
Horizontální fotomodul, o kterém jsem již referoval, docela zdařile maskuje, že nabízí vlastně jen jeden pořádný fotoaparát. To je hlavní 50,3Mpx snímač s clonou f/1.6 a podporou pro fázové ostření i autofokus. Vedle něj najdeme ještě 2Mpx snímač pro lepší oddělení pozadí od popředí u portrétů a také doplňkový 0,8Mpx fotosnímač. Chápete správně – bez obou by se telefon obešel, ale to by pak nemohl výrobce lákat na 3 fotoaparáty, ale pouze na jeden. Vepředu se nachází ještě 20,2Mpx kamerka pro selfíčka.
Za zmínku tak stojí pouze hlavní foťák. Jeho kvalita je trochu kolísavá – ve dne a za dobrého přirozeného osvětlení produkuje celkem pohledné a barevně autentické snímky, v interiéru je to ale mnohem horší, snímky často působí barevně přeexponovaně, sytější odstíny červené a oranžové totálně přebíjí ostatní barvy.
Určitě pochválím noční snímky, pro které doporučuji přepnout na dedikovaný režim s delší závěrkou. Objevuje se neduh dřívějších dob, kdy 90 % low light fotek extrémně saturuje do žluta. Na druhou stranu, pomocné snímače zřejmě pomáhají nasbírat dostatek světla a pokud udržíte klidnou ruku, povede se vám často velmi slušná fotka.
Přesto by mělo zaznít, že žádná z kamer nemá optickou stabilizaci. Pocítíte to buď právě při nočním focení, anebo při natáčení videí. Nubia navíc neumí 4K, takže jste odkázání pouze na Full HD či HD, a to jen při 30 fps. To stejné platí pro záběry čelní kamerkou. Evidentně videa v rozlišení 4K ještě nejsou samozřejmostí ani v roce 2025, minimálně tedy u telefonů nižší třídy s cenovkou kolem 4 tisíc korun.
Závěrečné hodnocení
Nubia Air je telefon, který sází především na atraktivní vzhled a tenký profil – a v této roli funguje dobře. Pokud hledáte stylové zařízení v ranku kolem 4 tisíc korun a právě Nubia Air vám padla do oka, design bude asi největší devizou.
Ruku v ruce s tím ale platí, že Nubia Air je typický zástupce nižší třídy, který nemá moc jak zaujmout výbavou. Slabší procesor velmi rychle dává najevo své limity – při pohybu v systému, při multitaskingu i při focení. Fotoaparát má kolísavou kvalitu, ale překvapí nočními fotkami; video je úplně mimo mísu, bohužel. MyOS 15 nabídne několik zajímavých funkcí, ale chybí pravidelné aktualizace.
Trochu problém je, kam Nubii Air zařadit. Profiluje se jako tenký telefon, vyloženě tenký ale není. Elegantní, možná. Navíc se zde opakuje neduh výrazně dražších, teď už doopravdy ultra-tenkých telefonů – výměnou za tenčí zpracování chybí něco jinde, tady třeba osekaný fotoaparát či velmi nízký výkon. Mně osobně trochu vadí zpracování z viditelně velmi laciných plastů. Pokud ale tohle dokážete překousnout, možná bude Nubia Air přesně pro vás.
Nubia Air
Design a zpracování7.5/10
Výkon a optimalizace6.3/10
Hardwarová výbava6.5/10
Fotografie a video6.8/10
Výdrž baterie8.5/10
Klady
- snaha o tenký design
- slušná odolnost, včetně IP69K
- velká baterie
- kvalitní AMOLED
- překvapivě dobré fotky v noci
- příznivá cena
Zápory
- nízký výkon a špatná optimalizace
- fotoaparát (bez OIS, kolísavé barvy)
- absence 4K videa
- levné plastové materiály
- nejistá podpora aktualizací