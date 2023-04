Recenze Redmi Note 12 5G: ve stínu pomalejšího bratra

Základní model Redmi Note 12 se klasicky dělí na 5G a 4G variantu

Výbavu mají oba skoro totožnou, v hlavní roli je velký AMOLED se 120Hz frekvencí

Námi testovaná verze 5G stojí 6 990 Kč za jedinou konfiguraci 4/128 GB

Již po několikáté v řadě Xiaomi přináší základní model Redmi Note a dává na výběr mezi 4G a 5G variantou. Vtip je v tom, že oproti dřívějším rokům letos nepanuje mezi oběma telefony tolik rozdílů – vlastně jen cena, čipová sada a hlavní fotoaparát. V redakci jsme vyzkoušeli Redmi Note 12 5G a pokusíme se odpovědět, jestli se vyplatí víc než hloupější bratr s 4G.

Telefon je v Česku nabízen ve dvou skoro totožných barevných provedeních: modrém a šedém. Za cenu 6 990 Kč dostanete jedinou dostupnou konfiguraci, a sice 4/128 GB. Jen pro zajímavost, Redmi Note 12 4G začíná s cenou na 4 690 Kč a stejná paměťová varianta vyjde na 5 190 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Obsah balení

Xiaomi volí jednoduché a vlastně extrémně utilitární krabičky. Redmi Note 12 5G v prodejním balení nabízí kromě telefonu samotného ještě průhledný kryt, sponku na SIM slot, 33W nabíjecí adaptér do zásuvky a metr dlouhý USB-C / USB-A kabel.

Sázka na matné tělo se vyplatila

Redmi Note 12 5G přináší stejný designový jazyk, jako jeho kolegové ze stejné série. I on má tedy plastové tělo, relativně tenoučký profil a vystouplý víceúrovňový fotomodul se dvěma většími fotoaparáty, jedním menším a duálním LED. Nutno uznat, že modul vystupuje jen trochu – případně to vyřeší přibalené pouzdro.

Smartphone příjemně padne do ruky, matná povrchová úprava na zádech lépe odolává otiskům prstů a lehce hranaté strany neřežou do rukou. Díky užití lehčích materiálů – zejména plastu – je telefon i příjemně lehký. Tabulka specifikací hovoří o 188 gramech, co do rozměrům je telefon velký 165,9 × 76,2 × 8 milimetru.

Výhrady vlastně nemám ani ke kvalitě zpracování. Plastové tělo je nadprůměrně pevné, ani při silnějším uchopení neskřípe. Výrobce uvádí odolnost IP53, tedy garanci toho, že smartphone přežije lehký deštík. Potěší však silikonové záslepky u hybridního slotu na dvě nanoSIM, popřípadě jednu nanoSIM a jednu paměťovou kartu microSD.

Také ovládací prvky jsou dobře dostupné, ať už máte dominantní ruku pravou, nebo levou. Na pravém boku se nachází vypínací tlačítko se čtečkou otisků, nad ním ještě kolébka pro úpravu hlasitosti. Vlevo je zmíněný slot. Nahoře mikrofon, infraport a 3,5mm jack, dole zase mikrofon, USB-C port a mřížka reproduktoru.

U něj bych se rád na moment zastavil. Hraje velmi špatně, kvalita hudební reprodukce je otřesná i na cenovou kategorii střední třídy. Navíc je docela dost tichý, takže ani sledování videa s důrazem na mluvené slovo není moc pohodlné. Škoda, že se takových minel dopouští zrovna Xiaomi, které se ještě nedávno chlubilo spoluprací s Harman Kardon.

Displej s bradou jak před lety

Bez toho, aniž bych se chtěl zdržovat vypisováním technických specifikací, musím jedno číslo zmínit. Obrazovka typu AMOLED s celkem průměrnou úhlopříčkou 6,67″ disponuje maximální svítivostí až 1 200 nitů. To je – troufám si říct – nadprůměr v cenové kategorii kolem 7 tisíc korun. Nota bene, když stejnou svítivostí disponuje i levnější Redmi Note 12 4G.

Displeji to zaručuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Dále nechybí zvýšená obnovovací frekvence (120 nebo základních 60 Hz, nic mezi) a rozlišení Full HD+ je příjemně jemné i pro hnidopichy, kteří by hledali rastr pod lupou. Displej umí střídat barevný režim od východu do západu slunce, disponuje kvalitní automatikou při regulaci jasu a nechybí ani režim pro šetření očí před modrými odstíny.

Trochu zvláštně však funguje Always-On zobrazení. Můžete si jej sice nakonfigurovat, upravit grafiku, nicméně neumí „svítit“ podle předem nastaveného rozvrhu. V praxi funguje tak, že se rozsvítí na 10 sekund po uzamčení displeje a pak už ne. Vcelku velká nespokojenost u mě panovala i co se týče významné 5milimetrové brady.

Výkon a výbava

Hlavní rozdíl mezi Redmi Note 12 5G a 4G je v užitém čipsetu. Zatímco 4G má mírně slabší Snapdragon 685, 5G varianta dostala relativně nový Snapdragon 4 Gen 1 s 6nm konstrukcí a grafickým čipem Adreno 619.

Hardwarové parametry Redmi Note 12 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 685, octa-core, 2,8 GHz, GPU: Adreno 610, RAM: 4/6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,88 × 76,21 × 7,98 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP53 Qualcomm Snapdragon 685, octa-core, 2,8 GHz,Adreno 610,4/6/8 GB,128/256 GB,165,88 × 76,21 × 7,98 mm,189 g,IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.5, Full HD video Kompletní specifikace

Upřímně, ani jeden z nich není zrovna „trhač asfaltu“ a skutečně zajímavý výkon nabízí z řady Note 12 až modely Pro a Pro+. Námi testovaný telefon neměl problém s běžnou agendou, ať už jde o e-maily, procházení webu nebo odpovídání na zprávy. Systém se ale občas zasekával, fungoval hodně zpomaleně a nedostatek výkonu poznáte i na delším spouštění aplikací.

Co se týče hraní, budeme se tomuto tématu věnovat v samostatném článku. Redmi Note 12 5G není vyloženě herní telefon a s graficky náročnějšími tituly má trochu problém. Například Apex Legends nebo Call of Duty Mobile běžely na maximální možné grafické nastavení při 30–40 fps, avšak s občasnými záškuby až na 8 fps.

Negativní však je, že hraní náročných her hodně vysaje výkon čipsetu, takže se pak několik minut po ukončení hry seká i prostředí operačního systému. V benchmarku AnTuTu skórovalo Redmi Note 12 5G 303 319 body, v Geekbenchi 839 bodů Single-Core a 1 866 bodů Multi-Core.

Z další výbavy testovaného telefonu nutno zmínit 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, infraport, 3,5mm sluchátkový jack a port USB-C 2.0. Co se týče úložiště, k mání je pouze varianta se 128 GB a 4GB operační pamětí k tomu. Z úložiště si systém ukousne 24,5 GB, RAM virtuálně rozšířit nelze.

Zase to MIUI…

Na telefonu je rovnou předinstalován systém MIUI 14. Ten přináší několik zajímavých novinek oproti minulé verzi, o kterých jsme se rozepsali v samostatném článku. Jde například o vylepšené widgety, větší složky či nové funkce pro nativní prohlížeč. Jádro tohoto systému samozřejmě běží na Androidu, konkrétně ve verzi 12 s březnovou bezpečnostní záplatou.

MIUI se vyznačuje dynamickým uživatelským prostředím důrazem na širokou paletu barev a oblé ovládací prvky v celém systému. Uživatelé zvyklí na obsahovou košatost čínských grafických nadstaveb nad Androidem však zaplesají. K dispozici navíc mají pěknou řádku nativních aplikací, ať už jde o prohlížeč, skener, galerii, kalkulačku nebo hudební přehrávač.

Již v předchozí kapitole jsem měl výhrady k tomu, jak plynule, respektive ne moc plynule MIUI na telefonu Redmi Note 12 5G běží. Zrovna moc tomu nepomáhá ani 120Hz obnovovací frekvence, kterou je displej opatřen.

Velkou neznámou mi zůstává také nastavení, které je kupodivu řešeno jinak, než je tomu u jiných androidových smartphonů. Na pohled vypadá pěkně, orientuje se v něm však odlišně. Například informace o úložišti najdete v kolonce „O telefonu“, kde většina výrobců nabízí jen holé info o specifikacích.

Výdrž a nabíjení

Celou řadu Redmi Note 12 spojuje akumulátor s kapacitou 5 000 mAh. V tomto konkrétním případě modelu Note 12 5G zaručuje taková baterie pohodlnou 1–1,5denní výdrž. Přišlo mi ale, že čipset není tak úsporný, jak se jeví. Respektive, že stejná baterie u Redmi Note 12 Pro+ dokázala udržet smartphone v chodu déle.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 24 minut 42 minut 65 minut

Za zmínku pak stojí ještě nabíjení s maximálním výkonem 33 W. Stačí využít přibalené propriety – nabíjecí adaptér a kabel, nic dokupovat nemusíte. Dobíjením s maximálním výkonem 33 W nabijete telefon za hodinku a něco málo. Ano, vzhledem k cenovce telefonu bych asi očekával i o něco rychlejší dobíjení, to však Xiaomi nabízí až u výše postavených modelů. Bezdrátové nabíjení Qi chybí.

Fotoaparát ze staré školy

Redmi Note 12 5G má z celého rodinného kvarteta papírově nejslabší fotoaparát. Disponuje 48Mpx hlavním fotočipem s clonou f/1.8 a fázovým ostřením. Zbytek – 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a 2Mpx makro – je shodný se zbytkem letošní generace Redmi Note.

Jak velká nevýhoda je v záplavě 50Mpx fotomobilů přijít na trh s obstarožním 48Mpx snímačem? Odnáší to zejména přirozená věrnost barev. Na slunci a při dobrém osvětlení v exteriéru je všechno extrémně zářivé: červená, zelená nebo i žlutá jsou jako ze sna. Oproti tomu v interiéru, nebo když je venku zataženo, jsou některé barvy vybledlé a jiné opět velmi přesycené.

Hlavní fotoaparát zodpovídá také za portrétní snímky. Ty nabízí dostatek detailů pouze při dobrém osvětlení, ideálně venkovním. Je škoda, že si ve fotoaplikaci nemůžete při focení portrétním režimem ručně upravit clonu. Nicméně můžete tak učinit po vyfocení, což rozhodně kvituji.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční fotky mají jeden zásadní problém, a sice že neumí sebrat tolik světla. Co to znamená? Kvůli nedostatku světla a kvůli snaze o eliminaci šumu si tzv. vymýšlí textury, které na fotce nejsou. Nejlépe je to patrné na nočním snímku popelnic, která vypadá, jako kdyby část snímku byla vytisknuta na nekvalitní tiskárně.

Širokoúhlý fotoaparát také zrovna neexceluje. Vnitřní scény přesvětluje, venkovní jsou barevně věrné, kvůli absenci vyššího rozlišení však fotografie degraduje šum. Makro je s přimhouřeným okem akceptovatelné, nicméně 2Mpx rozlišení je hodně slabé a vzhledem k absenci optické stabilizace je složité udržet smartphone při focení v klidu.

Selfie kamerka má rozlišení 13 Mpx a prakticky k ní nemám výhrady. Fotí vcelku ostré a věrné fotky, umí i bokeh efekt. Video je ale zase slabší. K dispozici je totiž pouze elektronická stabilizace a formáty HD či Full HD při 30 fps. Vyšší snímkovací frekvenci nebo snad dokonce 4K, to Redmi bohužel nesvede.

Závěrečné hodnocení

Ať to neprodlužujeme: vyplatí se tedy Redmi Note 12 5G oproti 4G verzi? Odpověď je, jako již tradičně, ne. Ale moc k tomu nescházelo. Tabulkové parametry obou telefonů jsou až na pár „maličkostí“ stejné a člověka by tak logicky napadlo, že tentokrát bude příplatek skutečně jen za technologii 5G a oněch pár drobností.

Skutečnost je taková, že Redmi Note 12 (4G i 5G) je telefonem střední třídy a žádné zázraky od něj nelze očekávat. Cílí na nenáročnou klientelu a slibuje hlavně dostatečnou výdrž, standardní výkon a velký displej s vysokou obnovovací frekvencí.

Vtip je v tom, že cenový rozdíl mezi oběma variantami je celkem velký. Pokud se vzdáte 5G, ušetříte 1 000 až 2 000 korun a získáte nejspíš i o chloupek lepší fotoaparát. To je zhruba vše. A právě kvůli tomu, že rozdílů je tak málo, nebude 5G varianta oblíbenější než ta se 4G. Však to znáte, money talks…

Redmi Note 12 5G 7.5 Design a zpracování 7.1/10

















Výkon a optimalizace 6.5/10

















Hardwarová výbava 8.3/10

















Kvalita fotografií a videa 6.9/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady bohatý obsah prodejního balení

AMOLED panel s dobrou svítivostí

solidní výdrž

kvalitní zpracování a konstrukce Zápory nekvalitní reproduktor

výkon by mohl být lepší

lehce podprůměrný fotoaparát

neumí natáčet 4K

příplatek oproti 4G verzi je neúměrně vysoký Koupit Redmi Note 12 5G